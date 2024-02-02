В Елгаве начался Фестиваль ледовых скульптур

В конкурсе эскизов жюри выбрало 30 авторов лучших работ для участия в фестивале этого года. Учитывая, что многие из них ранее в этом мероприятии не участвовали, оценивались как эскизы и технические чертежи, так и творческий опыт художников.

На этот раз в создании ледовых скульптур будут состязаться профессиональные скульпторы из 11 стран - Латвии, Украины, Индонезии, Аргентины, Нидерландов, Литвы, Эстонии, Чехии, Монголии, Великобритании и Испании.

"Работы Фестиваля ледовых скульптур обретают форму. Подробнее:"



Всего художники создали 45 конкурсных ледяных скульптур, из них 15 - работа команд, а 30 - индивидуальное творчество. Уже второй год каждая индивидуальная скульптура создается из ледовой глыбы весом в тонну, так что работы будут в 8 раз крупнее, чем раньше. "Такой формат дает возможность создать более масштабное и детальное произведение искусства и одновременно обеспечивает его долговечность, какая бы погода нас ни ждала. Чем больше масса льда, тем медленнее он тает", - сказал Минтаутс Бушкевич, руководитель муниципального учреждения Kultūra.

Всего на фестивале будет представлено более 60 ледяных объектов, в том числе крупноформатные ледяные фотоскульптуры, созданные скульпторами Карлисом и Майей Илес.

Входной билет стоит 15 евро для взрослых, 7 евро для школьников, студентов, пенсионеров и инвалидов, цена семейного билета - 30 евро. Для детей до семи лет вход на фестиваль бесплатный.

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