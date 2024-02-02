Порог успеваемости в этом учебном году на экзаменах в 9-х классах повышен не будет

Такое решение министерство объясняет результатами последней экзаменационной сессии, а также тем, что в настоящее время разрабатывается новая концепция для тех девятиклассников, которые не достигли установленного уровня успеваемости на экзаменах и не получили аттестат об обязательном основном образовании.

Порог успеваемости на централизованных экзаменах в 12-х классах в этом учебном году составляет 15%, как и было предусмотрено ранее.

Параллельно ведется работа по совершенствованию государственной системы проверки экзаменационных работ, чтобы обеспечить технологически эффективную оценку, ввод результатов и получение сертификатов об образовании, сообщили в МОН.

2022/2023 учебный год стал первым годом, когда выпускники 9-х классов должны были сдавать централизованные экзамены. Минимальный порог полученных на экзаменах оценок к 2024/2025 учебному году планировалось повысить до 20%.

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