Американская актриса Дрю Бэрримор в восторге от латвийского чая



Дрю Бэрримор, которая назначена главным специалистом по подаркам на торговой площадке Etsy, в качестве идеального подарка для мам порекомендовала чай из северных трав Etsy от латвийского производителя Plūkt.

Plūkt - компания из Праулиене Мадонского края, где также находится их "чайный дом"

в котором проводятся дегустации и мастер-классы.

Это семейное предприятие, основанное матерью и дочерью — Лигой Лиеплапой и Марой Лиеплапой в 2017 году. Развиваться Plūkt начала, открыв чайную в Сингапуре, а сейчас важнейшими странами экспорта продукции являются США, Канада и Бельгия. Всего же сертифицированный травяной чай продается в 22 странах. Компания же с уверенностью себя называет пионерами чайной культуры Северной Европы.

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