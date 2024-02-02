Невзгоды Pasažieru vilciens: 53 запроса компенсаций за задержки поездов в январе

Сейчас заявки на компенсацию можно подавать вышеуказанными способами, однако PV работает над тем, чтобы сделать этот процесс проще, сообщил Григулис.

В заявлении должны быть указаны имя, фамилия, номер телефона и почтовый или электронный адрес, банковский счет для возврата денег, маршрут, дата, номер поезда, должно быть дано описание ситуации и убытков, быть приложены подтверждающие размер ущерба документы, заявление подписывается от руки или надежной электронной подписью.

В электронном виде заявление с приложениями должно быть отправлено на адрес электронной почты vilciens@info.vivi.lv.

В случае неясностей по поводу заявления или получения прямых убытков пассажиры могут связаться с Центром обслуживания клиентов PV, позвонив по круглосуточному бесплатному номеру телефона 80007600.

Все заявления в соответствии с нормативными актами и внутренними процедурами PV рассматривает и оценивает индивидуально по возможности быстрее, но не дольше чем за 14 дней.

В сложных случаях срок рассмотрения заявлений в соответствии с Законом о заявлениях может быть продлен до 30 дней с момента их получения. В таких случаях PV как можно быстрее проинформирует клиента о сложившейся ситуации и о предполагаемом времени дачи ответа.

Если у пассажира чрезвычайная ситуация, при которой предложенное кондуктором-контролером общее решение не подходит и необходима помощь, PV призывает сразу отправиться к кондуктору-контролеру и проинформировать о ситуации, чтобы найти наиболее подходящую альтернативу. Кондукторы-контролеры инструктированы к действиям в случае ЧП. Например, если в такой ситуации окажется школьник, которому не будут доступны средства для оплаты такси, о его вызове позаботится кондуктор-контролер, поэтому PV просит родителей обсудить с детьми действия в случае длительной остановки поезда.

Ранее сообщалось, что в середине декабря 2023 года PV начал пассажирские перевозки на новых электропоездах Škoda Vagonka. До этого поезда длительное время тестировались и испытывались в инфраструктуре Латвийской железной дороги. Несмотря на это, новые поезда регулярно сталкиваются с различными проблемами, поэтому есть существенные проблемы с обеспечением рейсов.

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