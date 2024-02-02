Невзгоды Pasažieru vilciens: 53 запроса компенсаций за задержки поездов в январе

Pasažieru vilciens (PV) в январе получило 53 заявки на компенсацию на общую сумму 549,75 евро в связи с задержками из-за технического состояния новых электропоездов, сообщила руководитель PV по коммуникациям и маркетингу Сигита Звиедре.
Больше всего заявок поступило на использование услуг такси, аренды автомобилей общего пользования и автобусов. Компенсации пассажирам выплачивает PV, взыскивая эти убытки с производителя электропоездов Škoda Vagonka.
Председатель правления PV Роджер Янис Григулис отметил, что PV сейчас интенсивно работает над тем, чтобы стабилизировать услугу и пассажиры могли бы рассчитывать на график движения поездов. В краткосрочной перспективе это означает изменения в графике до тех пор, пока Škoda Vagonka не гарантирует, чтобы произведенные предприятием поезда работали бы без дефектов. Эти поезда максимально планируются для маршрутов, где есть два пути, а также используются старые поезда.
Григулис также напомнил, что неизменно остается в силе порядок - если прибытие или отправление поезда задерживается или рейс отменяется, пассажиры призваны воспользоваться другой возможностью добраться до пункта назначения и потребовать компенсации ущерба.
Самое важное для получения возмещения прямых убытков - сохранить билет на поезд и другие документы, обосновывающие объем требуемого возмещения.
Для возмещения прямых убытков пассажир может действовать несколькими способами - подать заявление очно в Центр обслуживания клиентов PV на Рижском Центральном железнодорожном вокзале или оставить заявление и необходимые документы в одной из PV-касс, если они на тот момент открыты. Распечатанная форма заявления доступна в кассах и PV-центре обслуживания клиентов, ее также можно скачать на сайте компании, в разделе "Pasažieru ievērībai - Pasažieru iesniegumu pieņemšana". Если заявку удобнее отправить по почте, ее нужно адресовать Pasažieru vilciens по адресу ул. Персес, 8, Рига, LV-1011.
Сейчас заявки на компенсацию можно подавать вышеуказанными способами, однако PV работает над тем, чтобы сделать этот процесс проще, сообщил Григулис.
В заявлении должны быть указаны имя, фамилия, номер телефона и почтовый или электронный адрес, банковский счет для возврата денег, маршрут, дата, номер поезда, должно быть дано описание ситуации и убытков, быть приложены подтверждающие размер ущерба документы, заявление подписывается от руки или надежной электронной подписью.
В электронном виде заявление с приложениями должно быть отправлено на адрес электронной почты vilciens@info.vivi.lv.
В случае неясностей по поводу заявления или получения прямых убытков пассажиры могут связаться с Центром обслуживания клиентов PV, позвонив по круглосуточному бесплатному номеру телефона 80007600.
Все заявления в соответствии с нормативными актами и внутренними процедурами PV рассматривает и оценивает индивидуально по возможности быстрее, но не дольше чем за 14 дней.
В сложных случаях срок рассмотрения заявлений в соответствии с Законом о заявлениях может быть продлен до 30 дней с момента их получения. В таких случаях PV как можно быстрее проинформирует клиента о сложившейся ситуации и о предполагаемом времени дачи ответа.
Если у пассажира чрезвычайная ситуация, при которой предложенное кондуктором-контролером общее решение не подходит и необходима помощь, PV призывает сразу отправиться к кондуктору-контролеру и проинформировать о ситуации, чтобы найти наиболее подходящую альтернативу. Кондукторы-контролеры инструктированы к действиям в случае ЧП. Например, если в такой ситуации окажется школьник, которому не будут доступны средства для оплаты такси, о его вызове позаботится кондуктор-контролер, поэтому PV просит родителей обсудить с детьми действия в случае длительной остановки поезда.
Ранее сообщалось, что в середине декабря 2023 года PV начал пассажирские перевозки на новых электропоездах Škoda Vagonka. До этого поезда длительное время тестировались и испытывались в инфраструктуре Латвийской железной дороги. Несмотря на это, новые поезда регулярно сталкиваются с различными проблемами, поэтому есть существенные проблемы с обеспечением рейсов.
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