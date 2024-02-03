В пятилетнем возрасте он это принял, и уверен, что это помогло ему преодолеть травму. Первая важная ступень, на мой взгляд, для украинских детей и их родителей - международный суд, который осудил действия России, прежде всего, президента этой страны. Россия пытается отнять детей, навязать им другую культуру. Но важно понимать, кто ты и откуда, где есть ложь, а где правда. Недавно я видела сон про тот карантинный лагерь. Это очень неприятный для меня сон, он напоминает об этой травме. Но, несмотря на это, я научилась жить.

Иван, Мариуполь, 17 лет (сирота):

Когда началась война, мой старший брат Алексей сказал, что нужно запастись едой, водой. Это оказалось не зря: через какое-то время пропал свет, газ. Наш опекун - Антон Викторович (директор мариупольского колледжа Антон Билай. - Ред.) - приносил нам еду. Но позже связь с ним пропала, за нами приехала полиция и отвезла ближе к Драмтеатру. Наш день состоял из поисков еды и воды. Мы видели авиаудар по Драмтеатру 16 марта, это самый сильный взрыв, который я когда-либо видел. Видел много раненых. Я благодарен своему брату, который присматривал за мной, потому что мне было очень страшно.