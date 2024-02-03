Украинские власти раскритиковали немецкий телеканал ZDF за репортажи из оккупированного Россией Мариуполя, обвинив журналистов в "искажении реальности" и работе "в духе российской пропаганды".
Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко призвал ZDF дать официальное объяснение по поводу репортажа, которое сделал руководитель московского офиса телеканала Армин Керпер.
The Freedom of Speech Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine “categorically condemned” the report of a journalist from the German TV channel ZDF from Mariupol and demanded an explanation and apology to Ukrainians 🍿— Zlatti71 (@djuric_zlatko) February 3, 2024
@ukr_leaks_eng pic.twitter.com/TSbqGEKZQx
"Искажение реальности - это не журналистика. Более того, визит шефа московского бюро ZDF в оккупированный Мариуполь без согласия Украины нарушает украинское законодательство. Мы призываем ZDF предоставить официальное объяснение", - написал он в соцсети X.
Телеканал назвал этот репортаж "редким взглядом на российскую оккупацию". Керпер рассказал о "больших разрушениях", которые он видел даже в центре города, но также отметил активное восстановление опустошенных районов города.
"Ремонтируются улицы, школы, жилые дома и целые кварталы. Это происходит очень быстро" - отметил журналист.
"Мариуполе - не город-призрак. Этот город функционирует. Есть электричество, отопление. Есть горячая вода и интернет, все есть. Люди здесь живут своей жизнью", - сказал Керпер. Он добавил, что в городе, вероятно, больше не осталось людей, которые не хотят жить среди русских.
Украинские СМИ и чиновники высказали мнение, что репортаж Керпера создает впечатление, что большинство жителей города настроены пророссийски, а также говорит о восстановлении города, не подчеркивая при этом, что он был разрушен российскими оккупантами.
После начала скандала ZDF опубликовал заявление, в котором признал, что журналист выбрал вводящую в заблуждение формулировку "город функционирует". "Однако выделение одной только этой цитаты дает лишь ограниченный контекст. Скорее, Армин Керпер описывает, как Россия пытается создать впечатление нормальности и восстановления, используя значительные финансовые ресурсы", - объяснили в ZDF
По данным ООН, Мариуполь был на 90% разрушен после вторжения российской армии.
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