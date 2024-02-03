Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко призвал ZDF дать официальное объяснение по поводу репортажа, которое сделал руководитель московского офиса телеканала Армин Керпер.

The Freedom of Speech Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine “categorically condemned” the report of a journalist from the German TV channel ZDF from Mariupol and demanded an explanation and apology to Ukrainians 🍿



@ukr_leaks_eng pic.twitter.com/TSbqGEKZQx — Zlatti71 (@djuric_zlatko) February 3, 2024

"Искажение реальности - это не журналистика. Более того, визит шефа московского бюро ZDF в оккупированный Мариуполь без согласия Украины нарушает украинское законодательство. Мы призываем ZDF предоставить официальное объяснение", - написал он в соцсети X.

Телеканал назвал этот репортаж "редким взглядом на российскую оккупацию". Керпер рассказал о "больших разрушениях", которые он видел даже в центре города, но также отметил активное восстановление опустошенных районов города.

"Ремонтируются улицы, школы, жилые дома и целые кварталы. Это происходит очень быстро" - отметил журналист.