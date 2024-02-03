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Видео ⟩ Украина критикует немецкий телеканал ZDF за репортаж из оккупированного Мариуполя (2)

rus.tvnet.lv
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Журналист Армин Керпер
Журналист Армин Керпер Фото: Oleh Nikolenko/"X"

Украинские власти раскритиковали немецкий телеканал ZDF за репортажи из оккупированного Россией Мариуполя, обвинив журналистов в "искажении реальности" и работе "в духе российской пропаганды".

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко призвал ZDF дать официальное объяснение по поводу репортажа, которое сделал руководитель московского офиса телеканала Армин Керпер.

"Искажение реальности - это не журналистика. Более того, визит шефа московского бюро ZDF в оккупированный Мариуполь без согласия Украины нарушает украинское законодательство. Мы призываем ZDF предоставить официальное объяснение", - написал он в соцсети X.

Телеканал назвал этот репортаж "редким взглядом на российскую оккупацию". Керпер рассказал о "больших разрушениях", которые он видел даже в центре города, но также отметил активное восстановление опустошенных районов города.

"Ремонтируются улицы, школы, жилые дома и целые кварталы. Это происходит очень быстро" - отметил журналист.

"Мариуполе - не город-призрак. Этот город функционирует. Есть электричество, отопление. Есть горячая вода и интернет, все есть. Люди здесь живут своей жизнью", - сказал Керпер. Он добавил, что в городе, вероятно, больше не осталось людей, которые не хотят жить среди русских.

Украинские СМИ и чиновники высказали мнение, что репортаж Керпера создает впечатление, что большинство жителей города настроены пророссийски, а также говорит о восстановлении города, не подчеркивая при этом, что он был разрушен российскими оккупантами.

После начала скандала ZDF опубликовал заявление, в котором признал, что журналист выбрал вводящую в заблуждение формулировку "город функционирует". "Однако выделение одной только этой цитаты дает лишь ограниченный контекст. Скорее, Армин Керпер описывает, как Россия пытается создать впечатление нормальности и восстановления, используя значительные финансовые ресурсы", - объяснили в ZDF

По данным ООН, Мариуполь был на 90% разрушен после вторжения российской армии.

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