Главу диппредставительства Эстонии в России вызвали в МИД РФ. Комментарий эстонской стороны

"Их перезахоронение совершенно законно. Для нас эта тема, пожалуй, несколько деликатная, потому что этим не так уж и много занимаются. Но в других странах, в Европе, перезахоронения на кладбищах довольно распространены", - говорил Хеллар Лилль три месяца назад.

Директор Эстонского военного музея уточнял, что по действующему законодательству родственники погребенных в обязательном порядке должны быть за шесть месяцев оповещены о планах по переносу могил.

Участок для захоронения кавалеров ордена Креста Свободы был выделен на Таллиннском кладбище Сил обороны в 1935 году. В 1940 году скульптор Юхан Раудсепп создал там памятник кавалерам ордена Креста Свободы. Торжественное открытие памятника было отменено из-за начала советской оккупации. Памятник был снесен в 1950 году.

В 1994 году начались реставрационные работы по восстановлению монумента. Гранитная часть Креста Свободы была найдена на территории кладбища еще в 1962 году и спрятана до 1995 года, когда ее установили у отреставрированного памятника. Восстановленный по эскизам Юхана Раудсеппа памятник был открыт в 1998 году.