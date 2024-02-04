"Набубна": разгадана тайна каменной таблички на стене дома в центре Таллинна

Представитель компании Teatri Maja Residents OÜ Иви Шварц тоже отнеслась к нашим вопросам с пониманием. "Да, мы тоже ничего не знаем о происхождении этой таблички, ни на каком языке сделана эта надпись, буквы русские, но слово непонятное, ни когда она появилась на фасаде. Но при реновации фасада наши строители постарались отнестись к ней максимально аккуратно! Грустно… Потому что за ней точно стоит чья-то судьба!", - сказала она.

Неожиданная разгадка

Но, к сожалению, романтическая история о ласнамяэской любви и чьей-то судьбе все-таки оказалась совершенно бездоказательной. А вот краевед и журналист Йосеф Кац предложил свою версию. Он считает, что упомянутые нами выше веселые студенты Художественной академии все-таки вполне могли приложить к "Набубне" руку.

"По имеющимся у меня, к сожалению, абсолютно изустным сведениям, эта табличка - часть арт-проекта выпускников Художественной академии, - рассказал Кац. - Говорили, что лет 20 назад они понаделали таких табличек с бессмысленным набором букв на разных языках и развесили по всему Таллинну. У арки ворот Люхике-ялг висела табличка с псевдофранцузским текстом, который можно было "перевести" как "Сердце Мари буть везность". Она была снята со стены исторического здания возмущенными работниками Департамента охраны памятников. А "Набубну" не заметили, вот она и висит уже лет 20".

Cкриншот. Судя по Google Maps, в 2014 году табличка на башне Люхике-Ялг была жива-здорова. Фото: Йосеф Кац / Google maps

Йосеф Кац уточнил, что табличку у ворот Люхике-Ялг он видел лично: "Она была выполнена в том же стиле и тем же шрифтом, что и "Набубна"!"

Да, стиль обработки камня и шрифт - в точности, как у "Набубны". Фото: Йосеф Кац / Google maps

Но вот документальных подтверждений того, что это было дело рук именно студентов, у него не имеется, так что его версию можно воспринимать как городскую легенду. Но согласитесь: это гораздо интереснее, чем болгарский язык и влюбленный мальчик из Ласнамяэ.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!