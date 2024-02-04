"Гражданская война в Техасе". Как подобные фейки набирают популярность в Китае

В соцсетях Китая активно распространяется дезинформация о противостоянии властей штата и Белого дома по поводу нелегальной иммиграции. Многие китайские пользователи пишут, что "Штат одинокой звезды" якобы официально объявил федеральным властям войну, намереваясь выйти из состава США, что, разумеется, не соответствует действительности. Но откуда берутся подобные ложные утверждения?
Между Техасом и федеральными властями США действительно есть серьезные разногласия, которые, впрочем, не заходят настолько далеко.
С начала 2021 года границу между Мексикой и США, которая в том числе проходит в Техасе, незаконно пересекли более 6,3 млн мигрантов. Это рекордный показатель, и губернатор штата Грег Эббот решил принять собственные меры.
Его меры, среди прочего, включали установку забора из колючей проволоки вдоль некоторых частей границы (около 48 км) и плавучее заграждение, в котором в промежутках между буйками установлены вращающиеся лезвия для циркулярной пилы.
22 января Верховный суд США разрешил национальному пограничному патрулю убрать колючую проволоку и другие заграждения, воздвигнутые Техасом в одностороннем порядке, пока вопрос об их законности рассматривается в федеральном суде.
Администрация президента Джо Байдена утверждает, что колючая проволока мешает не только потенциальным мигрантам, но и пограничникам, которые из-за нее не могут получить доступ к важным участкам границы.
Эббот, однако, на попятную пока не идет и уже пообещал добавить колючей проволоки, чтобы прекратить то, что он называет «вторжением».
Фейковая война
Это противостояние и представляется в китайских соцсетях как намерение Эббота начать войну с федеральными властями США.
Посты с хэштегом #TexasDeclaresAStateOfWar (#ТехасОбъявляетВойну) насчитывают тысячи просмотров и перепостов в китайском аналоге сети Х (твиттера) — Weibo. Некоторые сообщения были опубликованы пользователем с миллионами подписчиков.
«Самой большой американской новостью за последние несколько дней в китайском интернете является то, что губернатор Техаса объявил войну федеральному правительству, чего на самом деле не произошло», — написал в Х журналист «Голоса Америки» (в России все его структуры включены в реестр «иностранных агентов») Вэньхао Ма, который специализируется на китайской онлайн-дезинформации.
Он добавил, что пользователи «радостно рукоплещут тому, что они называют самоуничтожением Америки».
Похоже, администрация Weibo решила принять меры по ограничению подобного контента.
Теперь поиск сообщений с хэштегом #TexasDeclaresAStateOfWar выдает заявление, что «согласно соответствующим законам, постановлениям и политике, контент по этой теме размещать нельзя».
Тем не менее, многие подобные публикации на этой популярной платформе, которой каждый месяц пользуются более 600 млн человек, найти по-прежнему можно.
Посты с сообщениями о гражданской войне, которая, якобы, вот-вот накроет Америку, сопровождаются, например, фотографии штаб-квартиры Военного департамента Техаса. Эта структура является частью правительства штата, на ее постах присутствуют как офицеры департамента Техаса, так и представители федеральной армии.
На фотографиях показаны сотрудники силовых структур Техаса с флагом, на котором написано «Приди и попробуй отобрать» (Come and Take It). Это, якобы, должно служить свидетельством того, что Техас стремится к независимости.
У этого флага, на самом деле, давняя история. Он является символом битвы при Гонсалесе 1835 года, фактическим началом борьбы Техаса по отделению от Мексики. Тогда он олицетворял неповиновение мексиканским властям и по-прежнему остается предметом гордости жителей штата.
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«Если США действительно начнут ставить Техас на место, будет очень весело! — написал один пользователь. — Надеюсь, что ни одна сторона не струсит и обе будут сражаться до конца!»
Далее тот же автор написал, что он готов «не пожалеть ни сил, ни средств», поддерживая борьбу против «империалистического угнетения» Америкой Техаса и других частей мира.
Поскольку интернет-цензура в Китае не дает возможности самостоятельно проверить правдивость подобных заявлений, у многих пользователей Weibo создается впечатление, что гражданская война в США уже идет.
Кое-кто высказывает предположения, что Техас ждет судьба Украины. В качестве аргумента они приводят тот факт, что они сравнимы по занимаемой площади (695,662 кв. км у Техаса и 603,628 кв. км — у Украины).
Все эти предположения стали возможны потому, что китайские государственные СМИ постоянно говорят о том, что политические разногласия в США настолько серьезны и непреодолимы, что страна оказалась на грани внутреннего конфликта.
Словосочетание «гражданская война» периодически появляется в китайских газетах после беспорядков на Капитолийском холме в январе 2021 года.
Иностранные источники информации в Китае в подавляющем большинстве случаев блокируются и власти сами отбирают из них ту информацию, которая способна, например, подтвердить предположения о внутренних разногласиях в США.
Например, 2 февраля жители Китая узнали, что губернатор Флориды, республиканец Рон Десантис отправил 1000 солдат Национальной гвардии штата в Техас.
Однако, в сообщениях не было указано, что их отправили не на борьбу с федеральными властями, а для того, чтобы помочь бороться с нелегальной иммиграцией, причем аналогичную помощь Флорида предоставляла Техасу и раньше.
Очень часто подобные сообщения появляются в китайской прессе после любых критических замечаний правительств стран Запада по поводу нарушений прав человека в Синьцзяне и Гонконге и их политики в отношении Тайваня.
Таким образом Пекин как бы намекает, что его критикам следовало бы сосредоточиться на собственных проблемах, а не встревать в дела других стран.
Причем США не являются единственных объектом подобной дезинформации. Китайские СМИ часто пишут, что пока британские власти критикуют политику КПК, их собственная Шотландия вот-вот готова отделиться.
Официальный Пекин всегда утверждал, что не вмешивается во внутренние дела других стран: «Это всегда было принципом нашей внешней политики. Эта позиция признана международным сообществом», — говорится в одном из недавних заявлений.