"Гражданская война в Техасе". Как подобные фейки набирают популярность в Китае

У этого флага, на самом деле, давняя история. Он является символом битвы при Гонсалесе 1835 года, фактическим началом борьбы Техаса по отделению от Мексики. Тогда он олицетворял неповиновение мексиканским властям и по-прежнему остается предметом гордости жителей штата.

Фото: BBC

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Фото: BBC

«Если США действительно начнут ставить Техас на место, будет очень весело! — написал один пользователь. — Надеюсь, что ни одна сторона не струсит и обе будут сражаться до конца!»

Далее тот же автор написал, что он готов «не пожалеть ни сил, ни средств», поддерживая борьбу против «империалистического угнетения» Америкой Техаса и других частей мира.

Мигранты, преодолевшие Рио-Гранде, пытаются пробраться через колючую проволоку, несмотря на присутствие пограничника Фото: Getty Images

Поскольку интернет-цензура в Китае не дает возможности самостоятельно проверить правдивость подобных заявлений, у многих пользователей Weibo создается впечатление, что гражданская война в США уже идет.

Кое-кто высказывает предположения, что Техас ждет судьба Украины. В качестве аргумента они приводят тот факт, что они сравнимы по занимаемой площади (695,662 кв. км у Техаса и 603,628 кв. км — у Украины).