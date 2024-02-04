Когда сотрудники полиции прибыли на место, то установили личность мужчины.

Мужчина является гражданином Литвы 1984 года рождения. Ранее он однажды попал в поле зрения полиции за административное правонарушение, за конфликт во время полета.

Мужчина стал вести себя агрессивно и проявлять недовольство работой полиции, угрожая и восхваляя военные преступления России и российского диктатора Владимира Путина, а также выражая желание, чтобы российские войска вошли в Латвию и "навели порядок".

Из-за этих высказываний против него было заведено уже уголовное дело по статье 74.1(1) Уголовного закона - за оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений.

За подобные преступления закон предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, временное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы либо штраф.

Мужчина также подлежит привлечению к административной ответственности в соответствии со статьей 11 Закона об административных наказаниях за нарушение общепринятых норм поведения. За это полагается предупреждение или штраф в размере до 500 евро, для юридического лица - до 5 000 евро.

В настоящее время задержанный находится в изоляторе.

Госполиция напоминает, что оправдание и героизация российских военных преступлений является тяжким преступлением, на которое полиция реагирует со всей серьезностью.

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