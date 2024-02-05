В Карелии вертолет упал в озеро

Вертолет во время учебного полета упал в Онежское озеро.

Как сообщает российское агентство "Интерфакс", связь с вертолетом оборвалась, когда тот выполнял учебный полет. В вертолете на тот момент находился экипаж из авиационного центра Санкт-Петербурга из трех человек.

Обломки вертолета позже были обнаружены в Онежском озере в 11 километрах от берега, на глубине около 50 метров.

Судьба экипажа пока неясна.

Причины аварии также пока неизвестны.