По рекомендации МОШПЧ с 2017 года офицер ГРУ регулярно ездил на организуемые Гарри Каспаровым Форумы свободной России. Он был зарегистрирован в три рабочие группы - "Список Путина", "Правозащитную" и "Кадровый резерв", а также состоял в чате рабочей группы по санкциям, но не проявлял особой активности, отмечает The Insider. В последний раз "Жихарев" был волонтером на мероприятиях МОШПЧ в 2021 году. The Insider связал прекращение его активности с обнародованием Францией списка офицеров ГРУ, посетивших в этой стране секретную базу российской разведки. Чем сейчас он занимается, неизвестно.

"Режиссер" и "журналист"

Кроме того, в расследовании сообщается о двух других предполагаемых агентах ГРУ, один из которых был членом Гильдии неигрового кино в качестве режиссера-документалиста "Смирнова". Настоящее его имя - Максим Радионов, а документы на имя Смирнова он получил в 2014 году, пишет The Insider. В 2014-2017 годах он совершил несколько зарубежных поездок, а "в руководстве Гильдии были немало удивлены тем, что среди ее членов затесался такой именитый участник". В организации затруднились сказать, чем именно в ней занимался в "Смирнов", а расследователи выяснили, что учрежденная им студия видеопроизводства "Томирис" являлась прикрытием для организации мероприятий с участием международных делегаций.