Журнал: В Латвию вернулась внучка Раймонда Паулса

Издание пишет, что Моника после окончания учебы в Лос-Анджелесе и приобретения опыта в Голливуде вернулась жить домой. Недавно она посетила премьеру драмы "Питер Пэн. Синдром" (Pīters Pens. Sindroms) в Латвийском национальном театре, куда пришла вместе с миллионером Юлием Круминьшем и его внуком Юлием Круминьшем-младшим.

Сообщается, что Моника нашла работу на местном телевидении, где пригодятся ее обширные знания иностранного языка, а также знания и опыт, которые она получила после окончания Американского университета в Риме в Италии, где изучала кино, цифровые медиа и фотографию, а также ее навыки профессиональной режиссуры, полученные в Калифорнийском университете.

Моника была одним из главных планировщиков и организаторов мероприятия в честь 80-летия миллионера Юлия Круминьша, которое состоялось в декабре прошлого года в центре АТТА.

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