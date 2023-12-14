Через замочную скважину: грандиозное празднование 80-летия миллионера Юлия Круминьша

Ранее Круминьш рассказал, что планирует отметить свое 80-летие грандиозно, собрав не только сливки общества, но и звезд мирового уровня.

В программе вечера была и "художественная выставка" с портретами гостей в стиле Древнего Рима, и танцевальное представление миллионера под песню Элвиса Пресли в исполнении тенора Ингуса Петерсона, и не только это. Сюрпризы ждали на каждом шагу.

Фото: publicitātes

Фото: publicitātes

Как и обещалось, среди гостей был юморист Максим Галкин, который пел по-латышски, а также было заявлено о приезде таких всемирно известных артистов, как Аль Бано, Адриано Челентано и Boney M. На торжестве выступили и лучшие латвийские музыканты.

Загляните через замочную скважину на 80-летие Юлия Круминьша, прочитав о нем и посмотрев фото на TVNET+.

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