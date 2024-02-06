Командующий НВС: Запад может увеличить военную поддержку Украины

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать в этом году какого-либо поворота в войне, командующий НВС выразил надежду на операционные успехи украинцев, но при этом не рискнул прогнозировать кардинального поворота, который бы приблизил украинцев к победе.

Такая осторожность в прогнозах определяется соотношением сил обеих сторон, ситуацией с военной поддержкой Украины и доступными ресурсами, пояснил Калниньш.

По словам командующего НВС, нельзя исключить, что произойдет нечто чрезвычайное, что кардинально поменяет ситуацию в пользу Украины, например, в самой России произойдут изменения.

"По аналогии с распавшимся изнутри Советским Союзом. Конечно, ситуация в мире сложная - беспорядки в Газе, угрозы в Красном море - поэтому следует проявлять осторожность в прогнозах", - рассуждает Калниньш.

Говоря о возможностях увеличения военной поддержки Украины Западом, Калниньш отметил, что необходимо политическое решение и приказ военным стран НАТО о пересмотре резервных ресурсов. Если посмотреть, какие оружейные системы с конца прошлого года поставляются Украине, то они уже не из советских времен, это системы вооружений западного типа.

Калниньш добавил, что в контексте войны в Украине больше всего беспокоит усталость самого украинского общества.

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