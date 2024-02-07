На "Евровидение" от Латвии на украинском языке? Funkinbiz из Риги

В субботу, 3 февраля, состоялся полуфинал национального отбора на конкурс "Евровидение" Supernova. В финал прошли 10 участников. Среди них - проект Funkinbiz из Риги с песней на украинском языке Na Chystu Vodu. Рассказываем, что известно об этом коллективе.
Латвийский инди-поп-проект Funkinbiz, основанный рижанином Кириллом Пономаренко, в 2022 году начал сотрудничать с известным мультиинструменталистом и продюсером Марцисом Василевским (Laime Pilnīga, Samanta Tīna, Ralfs Eilands). Так они объединили свои силы, чтобы создать альбом.
Кирилл Пономаренко давно на латвийской музыкальной сцене. Его треки на русском языке неоднократно звучали на местных радиостанциях, а видеоклипы набирали тысячи просмотров. В его арсенале сотрудничество с блогером Стасом Давыдовым, актером Максимом Буселом и многими другими.
Кирилл Пономарев родился в Риге. В 80-х отец артиста приехал в Ригу из Харькова, встретил маму Кирилла, влюбился. В результате этой любви он появился на свет.
"Так я здесь и живу", - улыбается музыкант. Ранее на портале LSM он сказал:
"Рига - самый красивый город в мире. Я не могу себе представить другое место с такой интенсивностью красоты архитектуры и людей. Это эстетическое чудо!".
Согласно информации, доступной в соцсетях Кирилла, высшее образование он получал в Риге (Рижский институт аэронавигации, Латвийский университет) и Санкт-Петербурге (Санкт-Петербургский государственный университет).
Согласно релизу на портале musiclatvia.lv, Кирилл изначально пришел из брейк-данс- и хип-хоп-культуры, поэтому в своей музыке объединяет различные элементы. Начал он с любви к классической гитаре, а вокалом занимался в престижной школе Жоржа Сиксны.
А после было знакомство с Марцисом Василевским, в результате чего родился первый трек на украинском языке - Tini ("Тени"). Он был записан на студии Laimes telpa в сотрудничестве с барабанщиком Дайрисом Петраускисом и бас-гитаристом Томасом Курситисом. Сведением записи занимался Том Лисмент, а финальную обработку звука доверили Робу Робинсону из Калифорнии, который стал известен благодаря сотрудничеству с известным исполнителем Джейсоном Мразом.
В интервью перед выступлением на Supernova Кирилл рассказал, что летом обычно гостил у бабушки в Харькове, поэтому ему с детства близка украинская культура.
Na Chystu Vodu - в переводе с украинского это фразеологизм, сказали участники Funkinbiz. Это значит "говорить начистоту, называя вещи своими именами": "Я принес эту песню на студию. Марцис сделал аранжировку. Мы послушали все это и решили, что звучит для Supernova".
Говоря о своем пути к музыке, Кирилл вспоминает: "Мой одноклассник играл на аккордеоне на школьном мероприятии. Это меня так вдохновило, что я сам начал заниматься музыкой". Артист не скрывает, что рассматривает музыку как "международный язык, посредством которого мы общаемся с миром".
Кирилл отмечает, что он пытался уйти от музыки и попробовать себя в других сферах, но дороги опять привели к ней.
Проект Funkinbiz прошел в финал национального отбора на конкурс "Евровидение" Supernova, который пройдет 10 февраля.
Вместе с ними в финале примут участие еще 9 претендентов: Alekss Silvers – For the Show, Vēstulēs – kur?, Papīra lidmašīnas – Mind Breaker, Avéi – Mine, Saint Levića – Tick-Tock, Dons – Hollow, Ecto – Outsider, Katrīna Gupalo (Катрина Гупало) – The Cat’s Song, Edvards Strazdiņš (Эдвард Страздиньш) – Rock n' Roll Supernova.
Победитель конкурса Supernova, который будет определен 10 февраля путем голосования жюри и зрителей, получит возможность представлять Латвию на международном конкурсе песни "Евровидение" в шведском городе Мальмё.
Галерея: Полуфинал Supernova-2024
Напомним, представитель Латвии выступит во второй части второго полуфинала песенного конкурса "Евровидение" 9 мая.
Отбор песен и исполнителей в полуфинал конкурса Supernova осуществляло выбранное LTV жюри, в состав которого вошли представители латвийской музыкальной и шоу-бизнес-индустрии, представители телевидения, а также зарубежные эксперты. Из соображений безопасности имена представителей жюри также будут раскрыты в этом году только после международного конкурса "Евровидение" в мае.
В прошлом году Латвию на международном песенном конкурсе "Евровидение" представляла группа Sudden Lights с песней Aijā. В национальном отборе эта песня заняла первое место по оценке как зрителей, так и жюри. К сожалению, Sudden Lights не смогли выйти в финал "Евровидения".
Это был шестой раз подряд, когда Латвия не вышла в финал. Стоит отметить, что Латвия была первой за чертой и от выхода в финал нас отделяло всего три очка.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!