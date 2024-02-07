На "Евровидение" от Латвии на украинском языке? Funkinbiz из Риги

Кирилл отмечает, что он пытался уйти от музыки и попробовать себя в других сферах, но дороги опять привели к ней.

Кирилл Пономаренко Фото: Кадр из видео

Проект Funkinbiz прошел в финал национального отбора на конкурс "Евровидение" Supernova, который пройдет 10 февраля.

Вместе с ними в финале примут участие еще 9 претендентов: Alekss Silvers – For the Show, Vēstulēs – kur?, Papīra lidmašīnas – Mind Breaker, Avéi – Mine, Saint Levića – Tick-Tock, Dons – Hollow, Ecto – Outsider, Katrīna Gupalo (Катрина Гупало) – The Cat’s Song, Edvards Strazdiņš (Эдвард Страздиньш) – Rock n' Roll Supernova.

Победитель конкурса Supernova, который будет определен 10 февраля путем голосования жюри и зрителей, получит возможность представлять Латвию на международном конкурсе песни "Евровидение" в шведском городе Мальмё.

Напомним, представитель Латвии выступит во второй части второго полуфинала песенного конкурса "Евровидение" 9 мая.

Отбор песен и исполнителей в полуфинал конкурса Supernova осуществляло выбранное LTV жюри, в состав которого вошли представители латвийской музыкальной и шоу-бизнес-индустрии, представители телевидения, а также зарубежные эксперты. Из соображений безопасности имена представителей жюри также будут раскрыты в этом году только после международного конкурса "Евровидение" в мае.

В прошлом году Латвию на международном песенном конкурсе "Евровидение" представляла группа Sudden Lights с песней Aijā. В национальном отборе эта песня заняла первое место по оценке как зрителей, так и жюри. К сожалению, Sudden Lights не смогли выйти в финал "Евровидения".

Это был шестой раз подряд, когда Латвия не вышла в финал. Стоит отметить, что Латвия была первой за чертой и от выхода в финал нас отделяло всего три очка.

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