Украинка, победившая на конкурсе "Мисс Япония", отказалась от титула. Почему это произошло?

«Новоизбранная „Мисс Япония“ не имеет японских корней, она — стопроцентная украинка. Конечно, красивая, но это конкурс „Мисс Япония“. Где японки?» — спрашивал один из пользователей соцсети Х.

«Если бы она была наполовину [японкой], конечно, без проблем. Но она этнически на 0% японка и даже не родилась в Японии», — написал другой пользователь.

В соцсетях девушки не было ни одного упоминания об Украине, кроме одного фото с украинским флагом, опубликованного полтора года назад.

Но в интервью Украинской службе Би-би-си уже после победы на конкурсе девушка рассказывала, что планирует помогать украинским детям, у которых нет родителей.

Она также говорила, что чувствует себя японкой, но когда слушает украинскую музыку и смотрит украинские фильмы, чувствует связь и с Украиной.

Организаторы конкурса говорили, что судьи выбрали Каролину Сиино победительницей с полной уверенностью. «Она разговаривает и пишет на красивом и правильном японском языке. Она больше японка, чем мы», — сказала организатор Ай Вада.

Однако на этом история не закончилась.

На днях японский журнал Shukan Bunshun и еще ряд японских изданий написали о романе Каролины Сиино с женатым мужчиной.

Сначала организаторы конкурса заявили, что Сиино не знала о том, что мужчина женат. Однако в понедельник сообщили, что девушка призналась, что все-таки знала о браке и семье этого мужчины.

Сиино извинилась за ложь, опубликовав в своем инстаграме заявление на японском языке.

«Хочу извиниться за неудобства, причиненные жене господина Маэды, семье и всем причастным. В моем объяснении агентству были неточности. Растерянность и страх не дали мне возможности сказать правду», — говорилось в сообщении.

Она также написала, что отказывается от титула. Организаторы конкурса приняли ее отказ от короны.

Теперь титул «Мисс Япония» останется вакантным до конца года, хотя по итогам конкурса было выбрано несколько вице-мисс.

Фото: BBC

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Фото: BBC