Жители Латвии становятся все более малоподвижными. 6 из 10 не хватает физической активности

"Если раньше работа в основном была физической, то сейчас все больше профессий связано с долгими часами работы за компьютером, что, безусловно, способствует распространению малоподвижного образа жизни. Более того, с развитием технологий эта тенденция будет только расти. Это означает, что во имя своего здоровья и самочувствия людям неизбежно придется поставить приоритет на необходимости движения. Можно начать с абсолютного минимума - ч 15-минутных перерывов, чтобы активно подвигаться, после 45 минут работы за компьютером, работы за столом стоя, приема пищи вне офиса, совмещения его с небольшой прогулкой и так далее. При малоподвижной работе нужно найти возможность для физической активности в свободное от работы время. К сожалению, последствия малоподвижного образа жизни могут быть очень серьезными - от различных сердечно-сосудистых заболеваний до сахарного диабета или остеопороза", - говорит семейный врач Янис Дрейманис.