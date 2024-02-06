Жители Латвии становятся все более малоподвижными. 6 из 10 не хватает физической активности

В современном мире причиной многих проблем со здоровьем является малоподвижный образ жизни населения, который может вызвать ряд тяжелых заболеваний. Большая часть населения Латвии (64%) также признает, что двигаются слишком мало. Кроме того, данные показывают тревожную тенденцию - за последние пять лет все больше людей стали вести малоподвижный образ жизни - 11% населения признаются, что объем выполняемой ими физической активности в последние годы снизился, свидетельствуют данные последнего исследование "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka". Каждый пятый, или 22% респондентов, считают, что физической активности слишком мало, а 42% - маловато.
Слишком мало двигаются большинство жителей старше 45 лет и тех, кто в целом оценивает свой образ жизни как нездоровый.
"Если раньше работа в основном была физической, то сейчас все больше профессий связано с долгими часами работы за компьютером, что, безусловно, способствует распространению малоподвижного образа жизни. Более того, с развитием технологий эта тенденция будет только расти. Это означает, что во имя своего здоровья и самочувствия людям неизбежно придется поставить приоритет на необходимости движения. Можно начать с абсолютного минимума - ч 15-минутных перерывов, чтобы активно подвигаться, после 45 минут работы за компьютером, работы за столом стоя, приема пищи вне офиса, совмещения его с небольшой прогулкой и так далее. При малоподвижной работе нужно найти возможность для физической активности в свободное от работы время. К сожалению, последствия малоподвижного образа жизни могут быть очень серьезными - от различных сердечно-сосудистых заболеваний до сахарного диабета или остеопороза", - говорит семейный врач Янис Дрейманис.
Примерно треть (31%) респондентов ответили, что достаточно двигаются, и только 2% считают, что слишком много занимаются физической активностью.
Передвижения пешком или длительные прогулки
У большинства респондентов (61%) объем физической активности за последний год не изменился, у каждого четвертого (24%) он снизился и только у 12% - увеличился.
Чтобы увеличить объем ежедневных физических нагрузок, жители чаще всего предпочитают передвигаться пешком (40%) или совершать длительные прогулки (26%). Также популярны езда на велосипеде (19%), зарядка дома (15%), плавание (12%) и бег (9%).
Наблюдаются также гендерные различия: тогда как ходьба и физические упражнения более популярны среди женщин, езда на велосипеде и бег более популярны среди мужчин.
"Чтобы увеличить объем физической активности, не всегда нужно ходить в спортивный клуб. Собираясь в ближайший магазин или детский сад за ребенком, идите пешком, а не едьте на автомобиле, - так появится возможность подвигаться немного больше. Увеличить объем активности также могут помочь и современные технологические устройства, предложив членам семьи, коллегам или друзьям посоревноваться в количестве шагов, пройденных за неделю. В свою очередь, следует выбирать тот вид спорта, который действительно доставляет удовольствие - для одного это может быть бег, для другого - езда на велосипеде или волейбол, поскольку тогда его будет легче ввести, как приятный повседневный ритуал", - призывает семейный врач.
Об исследовании
"Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" - это наиболее разнообразное ежегодное измерение самооценки состояния здоровья и тенденций профилактики населения Латвии, которое проводится уже восемь лет. Индекс составлен в сотрудничестве с центром изучения рынка и общественного мнения SKDS. Ежегодно в ходе прямых интервью опрашивается репрезентативное число населения - 1016 человек в возрасте от 18 до 75 лет.
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