Решено, кто будет баллотироваться в Европарламент от "Объединенного списка"

Возглавляет список руководитель Twitter-конвой Рейнис Познякс.

Вторым номером в списке является депутат Сейма, секретарь комиссии по иностранным делам Юрис Вилюмс, а третьим - председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис.

Претендовать на места евродепутатов будут также юрист и бывший депутат Сейма Иева Бранте, председатель Екабпилсской краевой думы Райвис Рагайнис, депутат Чеслав Батня, депутат Юрмальской думы Иева Таранда, юрист Агнесе Гедушева, специалист по здравоохранению Илзе Ортвейна, предприниматель Эдгар Штелмахерс, бывший депутат Андрей Свиланс, эксперт по сельскому хозяйству Анна Витола-Хелвига, депутат Лимбажской краевой думы Давис Мелналкснис, бывший депутат Ромуалд Ражукс и действующий депутат Сейма, бывший министр внутренних дел Марис Кучинскис.

Выборы в Европарламент в Латвии состоятся 8 июня.

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