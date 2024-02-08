Эдгар Гришкевич - высокий, стройный и харизматичный мужчина лет тридцати. На первый взгляд его возраст определить сложно, ведь он всегда выглядит безупречно - его ухоженность сразу заметна, кожа сияет здоровьем, а волосы тщательно уложены.

Эдгар не скрывает, что он фетишист. Ему присущ определенный сексуальный фетиш. То есть у него возникает сильное сексуальное возбуждение от определенных предметов, материалов, особенностей одежды или конкретных частей тела. В его случае это маска собаки и белые носки.