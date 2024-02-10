Судя по остроумным постам доктора Мариса Белте в Facebook, по мотивам сцен из приемного отделения больницы можно было бы снять сериал. С хорошей дозой черного юмора, без которого, как известно, в скорой помощи не обойтись. С лета Марис Белте сменил прекрасный столичный врачебный кабинет на отделение неотложной помощи и приемное отделение Екабпилсской региональной больницы - со всеми проблемами врача и неорганизованным здравоохранением. В день нашего разговора он занял должность начальника отделения.
- С какими трудностями сталкивается врач при работе в приемном отделении региональной больницы?