Мошенники пытаются обмануть жителей, используя образ Ринкевича и цитаты, которые он не говорил

Фото: ekrānuzņēmums.

Как сайт, так и приписываемые Ринкевичу тексты - это мошенничество. Об этом свидетельствуют несколько аспектов, на которые стоит обратить внимание.

Во-первых, название мошеннического сайта - LVedgars.com, при том что используется логотип и макет сайта Rus.LSM.lv. Соответственно, и название сайта должно было быть Rus.LSM.lv.

Фейковый сайт Фото: ekrānuzņēmums.

Во-вторых, если сравнивать с другими опубликованными на Rus.LSM.lv статьями, то в реальной публикации присутствует дата и время публикации статьи, источник информации, автора статьи или название передачи.

Фейковая новость Фото: ekrānuzņēmums.

Реальная новость Фото: Ekrānuzņēmums

В-третьих, публично доступная информация свидетельствует, что Ринкевич ни в одной из своих речей не говорил ни о таком методе подработки, ни об упомянутой "инвестиционной программе".

В-четвертых, мошеннический сайт побуждает читателей предоставить информацию о себе - имя, фамилию, электронную почту и номер телефона.

И, в-пятых, в конце новости выделено ложное утверждение, что "откровение Эдгара Ринкевича потрясло во всем мире". Как формулировка текста, так и публично доступная информация свидетельствуют, что это неправда.

Фото: Ekrānuzņēmums

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