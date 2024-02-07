Мошенники пытаются обмануть жителей, используя образ Ринкевича и цитаты, которые он не говорил

Все чаще мошенники создают фейковые профили известных в обществе людей, чтобы, используя их репутацию, обманывать других. Теперь мошенники создали фейковый портал, выдавая себя за общественное СМИ Rus.LSM.lv. Создали мошенники и фейковую новость, в которую вовлечен президент Эдгар Ринкевич, пишет портал Apollo.lv.
В фейковой новости сообщается, что Ринкевич в одной из своих речей упомянул "новую революционную систему, которая была создана, чтобы каждый житель Латвии мог зарабатывать от 25 до 30 тысяч евро в год с минимальными вложениями".
Кроме того, сайт утверждает (естественно, это ложь), что Ринкевич сказал: "Долгое время в государственном издании мы тестировали функциональность и надежность нового инвестиционного программного обеспечения QuantumAI. Теперь, полностью убедившись в его простоте и безопасности, мы можем каждому жителю Латвии обеспечить бесплатный доступ к этой системе".
От имени Ринкевича утверждается, что "каждый житель Латвии, который вложит в эту систему 250 евро, в месяц сможет заработать по меньшей мере 20-30 тысяч".
Фейковая новость цитатами якобы Ринкевича хочет добиться, чтобы читатели заполнили регистрационную анкету, указывая, что "нужно действовать быстро и будет возможность получить пассивный доход". Под регистрационной анкетой отмечается: "Откровение Эдгара Ринкевича потрясло во всем мире".
Фейковую новость в соцсетях распространяет Facebook-станица How to Organize a Shed, на которую подписаны три человека. Для достижения большей аудитории мошенники заплатили за рекламу, в которой используется выдуманная цитата Ринкевича.
Как сайт, так и приписываемые Ринкевичу тексты - это мошенничество. Об этом свидетельствуют несколько аспектов, на которые стоит обратить внимание.
Во-первых, название мошеннического сайта - LVedgars.com, при том что используется логотип и макет сайта Rus.LSM.lv. Соответственно, и название сайта должно было быть Rus.LSM.lv.
Во-вторых, если сравнивать с другими опубликованными на Rus.LSM.lv статьями, то в реальной публикации присутствует дата и время публикации статьи, источник информации, автора статьи или название передачи.
В-третьих, публично доступная информация свидетельствует, что Ринкевич ни в одной из своих речей не говорил ни о таком методе подработки, ни об упомянутой "инвестиционной программе".
В-четвертых, мошеннический сайт побуждает читателей предоставить информацию о себе - имя, фамилию, электронную почту и номер телефона.
И, в-пятых, в конце новости выделено ложное утверждение, что "откровение Эдгара Ринкевича потрясло во всем мире". Как формулировка текста, так и публично доступная информация свидетельствуют, что это неправда.
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