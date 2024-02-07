McDonald's нашел виновника недостаточного роста продаж

McDonald’s сообщил, что в четвертом квартале 2023 года прибыль выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, достигнув 6,41 миллиарда долларов. Однако аналитики ждали чуть более высокую прибыль - 6,45 миллиарда долларов.

Впрочем, акции компании выросли в цене - аналитики прогнозировали, что одна акция McDonald’s будет стоить 2,82 доллара, однако сейчас их стоимость выросла на 18%, достигнув 2,95 доллара.

Генеральный директор McDonald’s Крис Кемпчинский сообщил, что результаты продаж на Ближнем Востоке и в странах с мусульманским большинством, например, в Малайзии и Индонезии, значительно упали из-за бойкота.

Кроме того, продажи упали и во Франции, где значительная часть населения - мусульмане с корнями в Северной Африке. Сеть ресторанов бойкотируют люди, выступающие против боевых действий в Газе.

McDonald’s не прогнозирует, что объемы продаж на Ближнем Востоке восстановятся до конца войны. Наоборот - Кемпчинский указывает, что "влияние войны на местный бизнес огромно".

Бизнес-модель компании предусматривает, что другие компании могут приобрести лицензию на франшизу и начать работу на местном рынке. Франшиза – это деловое соглашение, в соответствии с которым франчайзи приобретает право использовать бренд и бизнес-концепцию франчайзера.

Ближний Восток обеспечивает 2% от глобального объема продаж McDonald’s.

Кроме McDonald’s, различные активисты призывали бойкотировать и другие рестораны, например, Burger King и Starbucks, что, по их словам, "во время войны вели себя аморально". Burger King, например, жертвовал продукты питания израильским солдатам, а Starbucks выступал за поддержку палестинцев.

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