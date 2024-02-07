Латыши в Ирландии возмущены: во время оформления гражданства Латвии было изменено имя ребенка

По словам Иевы, в латвийских документах имя "Маттео" написано с одной "т". Она считает, что с потерей одной буквы имя сына будет звучать иначе. С этим придется уживаться каждый раз во время обращения к врачу или посещения школы.

Желаемое родителями написание сохранено в выданном в Ирландии свидетельстве о рождения и на третьей странице выданного в Латвии паспорта.

Иева недоумевает, почему Министерство юстиции в обобщение самых необычных имен малышей прошлого года включило похожие по конструкции имена, например, Талла, Миллс и Вилле, в которых можно сохранить удвоение букв, а в имени Маттео - нет.

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