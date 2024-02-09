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ТЕСТ С ПРИЗОМ ⟩ Правда или миф? Проверьте свои знания о витамине D

Egoiste rus.tvnet.lv
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Фото: Nicoleta Ionescu/shutterstock

Витамин D, или так называемый солнечный витамин, - один из важнейших для здоровья человека. Знаете ли вы, чем опасен дефицит витамина D, какие признаки могут указывать на его нехватку и как лучше обеспечить организм необходимой дозой витамина D? Проверьте свои знания, выяснив, сможете ли вы отличить правду от мифа, и получите подарочную карту Apotheka.

Пройдите тест, зарегистрируйте свой адрес электронной почты и принимайте участие в конкурсе до 18 февраля.

19 февраля мы выберем счастливчика, который выиграет подарочную карту Apotheka на 50 евро.

Конкурс организован совместно с Apotheka.

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