ТЕСТ С ПРИЗОМ ⟩ Правда или миф? Проверьте свои знания о витамине D

Витамин D, или так называемый солнечный витамин, - один из важнейших для здоровья человека. Знаете ли вы, чем опасен дефицит витамина D, какие признаки могут указывать на его нехватку и как лучше обеспечить организм необходимой дозой витамина D? Проверьте свои знания, выяснив, сможете ли вы отличить правду от мифа, и получите подарочную карту Apotheka.
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