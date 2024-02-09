"Политика - это не навсегда": Хосам Абу Мери о совмещении работы врача и политика

"Я стараюсь сделать это, чтобы сохранить свои навыки, свою практическую деятельность эндоскописта и продолжать помогать пациентам, которые были со мной много лет", - говорит Хосам Абу Мери о том, почему он до сих пор работает врачом.

На вопрос, как часто ему самому приходится заниматься врачебной практикой, Абу Мери отвечает, что после того, как он стал министром здравоохранения, у него не было возможности практиковать в течение двух месяцев, но теперь он нашел возможность делать это по субботам: "Конечно, это дополнительная нагрузка, потому что суббота и воскресенье. Министру также приходится читать много документов, мы еще встречаемся с коллегами, поступает много информации и так далее".

Также деловые поездки часто приходятся на праздники, о чем министр говорит: "Я также стараюсь выбирать очень важные для Латвии командировки. Я не летаю каждую неделю". Именно поэтому он резервирует для пациентов две субботы в месяц. "Я стараюсь делать это регулярно, чтобы сохранить свои навыки, свою практику эндоскописта и продолжать помогать пациентам, которые были со мной много лет", - объясняет Абу Мери.

"Многие пациенты до сих пор пишут мне, и мы пытаемся помочь удаленно, выписать лекарства, дать какие-то рекомендации. Я стараюсь. Посмотрим, сколько мы сможем сделать, но я обязательно буду заниматься своей профессией врача, потому что политика - это точно не навсегда, это на время. Я бы хотел продолжать работать врачом".

Полную запись программы можно прослушать здесь:

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