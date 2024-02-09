"Политика - это не навсегда": Хосам Абу Мери о совмещении работы врача и политика

Министр здравоохранения и врач Хосам Абу Мери, посетивший программу Ar dziesmu par dzīvi ("С песней по жизни") на радио SWH, рассказал, как ему удается продолжать медицинскую практику на посту министра.
"Я стараюсь сделать это, чтобы сохранить свои навыки, свою практическую деятельность эндоскописта и продолжать помогать пациентам, которые были со мной много лет", - говорит Хосам Абу Мери о том, почему он до сих пор работает врачом.
На вопрос, как часто ему самому приходится заниматься врачебной практикой, Абу Мери отвечает, что после того, как он стал министром здравоохранения, у него не было возможности практиковать в течение двух месяцев, но теперь он нашел возможность делать это по субботам: "Конечно, это дополнительная нагрузка, потому что суббота и воскресенье. Министру также приходится читать много документов, мы еще встречаемся с коллегами, поступает много информации и так далее".
Также деловые поездки часто приходятся на праздники, о чем министр говорит: "Я также стараюсь выбирать очень важные для Латвии командировки. Я не летаю каждую неделю". Именно поэтому он резервирует для пациентов две субботы в месяц. "Я стараюсь делать это регулярно, чтобы сохранить свои навыки, свою практику эндоскописта и продолжать помогать пациентам, которые были со мной много лет", - объясняет Абу Мери.
"Многие пациенты до сих пор пишут мне, и мы пытаемся помочь удаленно, выписать лекарства, дать какие-то рекомендации. Я стараюсь. Посмотрим, сколько мы сможем сделать, но я обязательно буду заниматься своей профессией врача, потому что политика - это точно не навсегда, это на время. Я бы хотел продолжать работать врачом".
Полную запись программы можно прослушать здесь:
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