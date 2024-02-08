В Детской больнице стремительно растет число пациентов

В Детской больнице (BKUS) растет число пациентов, которые должны лечиться в отделениях, сообщила специалист по коммуникациям больницы Илзе Олштейна. В больнице каждый год с началом вирусного сезона наблюдается большой наплыв пациентов в Центр неотложной медицины.
В последние две недели ежесуточно привозят около 200 детей, 5 февраля - даже 231 ребенка. А 6 февраля в стационар приняли даже 102 пациента - как планово, так и в неотложных случаях. Учитывая, что коек в стационаре меньше 300, сейчас необходима точная организация потока пациентов, что невозможно без участия родителей детей.
Гриппом во время этой эпидемии больше всего болеют дети в возрасте до четырех лет, которые в тяжелейших случаях заболевания должны оставаться в больнице. Высоки и показатели заболеваемости респираторными синцитиальными вирусами (RSV). Кроме того, каждый день в BKUS принимают много детей, чтобы они получили плановое лечение.
"Если ребенок, который остро заболел и находится в тяжелом состоянии здоровья, должен оставаться в больнице, важно, чтобы ему вместе с родителями не пришлось долго ждать, пока в отделении найдут свободное место. Поэтому семьи пациентов Детской больницы призывают действовать в предусмотренном правилами порядке - в день выписки отправляться домой до 11:00, если только в этот день еще не нужно проводить какие-то назначенные врачом лечебные мероприятия", - рассказала главврач BKUS Ренате Снипе.
По данным BKUS, быстрее всего в последние недели росло число детей, заболевших гриппом. За первые дни февраля в больнице выявили уже более 30 случаев гриппа.
Чтобы во время эпидемии гриппа ограничить распространение инфекционных заболеваний и обезопасить пациентов стационарных отделений больницы, посетителей попросили соблюдать меры предосторожности. То есть пациента и сопровождающего лица одновременно может посещать только один близкий; если пациент находится в стационаре без сопровождающего лица, допускается одновременное посещение его обоими родителями; продолжительность посещения ограничена одним часом.
Кроме того, пациентов и сопровождающих их лиц могут посещать только взрослые и дети старше 14 лет. По эпидемиологическим данным, наибольшее число инфицированных гриппом приходится именно на возраст до четырех лет и от пяти до 14 лет.
В исключительных случаях, например в случае длительной госпитализации больного или других обстоятельствах, обеспечивающих хорошее самочувствие больного, лечащий врач может продлить продолжительность визита и допустить большее количество посетителей, прибывших одновременно. Однако если ребенок госпитализирован и с ним находится один из родителей, в гости может прийти и другой родитель, но других членов семьи, одноклассников и друзей просят держать связь с заболевшим по телефону.
Во время посещения больница рекомендует использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей - хирургическую маску или респиратор.
Эти ограничения регулярно пересматриваются с учетом эпидемиологической ситуации.
Врачи BKUS также призывают в ситуациях, когда у ребенка острые симптомы заболевания, но состояние не критично тяжелое, оставаться дома и обращаться к врачу по телефону.
"Есть дети, состояние которых при поступлении в Центр скорой медицинской помощи детской больницы настолько тяжелое, что им приходится остаться в отделении, но большинству из них не нужна неотложная медицинская помощь или госпитализация, поэтому осмотра ребенка врачом приходится ждать довольно долго. В это время увеличивается риск заражения другими инфекционными заболеваниями, как для детей, так и для их сопровождающих", - подчеркивает Алла Силова, главный врач Клиники детских болезней BKUS .
Учитывая эпидемиологическую ситуацию, родителей призывают пересмотреть необходимость обращения в больницу, поскольку большинство вирусных заболеваний можно лечить дома. Понимая, что по вечерам и в выходные невозможно связаться с семейными врачами, BKUS нашел возможность для родителей детей со всей Латвии дистанционно консультироваться с высококвалифицированными педиатрами.
В детской больнице можно получить консультацию педиатра в острых случаях путем оформления дистанционного приема, очно после записи на прием в тот же или ближайшие два дня или очно в порядке очереди с 8 до 22:00 (включая выходные и праздничные дни).
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!