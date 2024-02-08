В Детской больнице стремительно растет число пациентов

По данным BKUS, быстрее всего в последние недели росло число детей, заболевших гриппом. За первые дни февраля в больнице выявили уже более 30 случаев гриппа.

Чтобы во время эпидемии гриппа ограничить распространение инфекционных заболеваний и обезопасить пациентов стационарных отделений больницы, посетителей попросили соблюдать меры предосторожности. То есть пациента и сопровождающего лица одновременно может посещать только один близкий; если пациент находится в стационаре без сопровождающего лица, допускается одновременное посещение его обоими родителями; продолжительность посещения ограничена одним часом.

Кроме того, пациентов и сопровождающих их лиц могут посещать только взрослые и дети старше 14 лет. По эпидемиологическим данным, наибольшее число инфицированных гриппом приходится именно на возраст до четырех лет и от пяти до 14 лет.

В исключительных случаях, например в случае длительной госпитализации больного или других обстоятельствах, обеспечивающих хорошее самочувствие больного, лечащий врач может продлить продолжительность визита и допустить большее количество посетителей, прибывших одновременно. Однако если ребенок госпитализирован и с ним находится один из родителей, в гости может прийти и другой родитель, но других членов семьи, одноклассников и друзей просят держать связь с заболевшим по телефону.

Во время посещения больница рекомендует использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей - хирургическую маску или респиратор.

Эти ограничения регулярно пересматриваются с учетом эпидемиологической ситуации.