Дело Барташевича: двум лицам запрещено покидать страну

Трое фигурантов уголовного дела, включая Барташевича, имеют право на защиту, однако

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не сообщило агентству LЕТА, применены ли меры пресечения к отстраненному мэру.

Также не сообщается, была ли применена мера пресечения к третьему фигуранту дела.

Как сообщалось, KNAB подозревает Барташевича в разглашении не подлежащей разглашению информации, не являющейся государственной тайной.

Во вторник, 6 февраля, KNAB провел уголовно-процессуальные действия в самоуправлении Резекне.

KNAB подозревает, что отстраненный от должности мэр, руководствуясь личными мотивами, поручил сотруднице самоуправления получить информацию из доступной ей по работе базы данных. KNAB не прокомментировал агентству LЕТА, связана ли эта информация со строительными проектами и братом отстраненного мэра.

Сотрудница передала информацию Барташевичу, который раскрыл ее члену семьи для личного пользования.

KNAB возбудил уголовное дело 20 декабря прошлого года.

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