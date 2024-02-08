Житель Лиепаи обматерил сотрудников колл-центра службы 112. К нему приехала полиция

Вчера, 7 февраля, около 13:30 в Госполицию поступила информация о том, что в Лиепае мужчина несколько раз звонил на номер 112, ругаясь нецензурными словами. Сотрудники Госполиции прибыли по месту жительства мужчины, где встретились со звонившим и сотрудниками Службы неотложной медицинской помощи.

В разговоре с правоохранителями мужчина подтвердил, что совершал звонки, во время которых неоднократно ругался нецензурными словами. Он пояснил, что хотел позвонить в Службу неотложной медицинской помощи по единому номеру экстренных вызовов 112, потому что упал с лестницы. Медики осмотрели мужчину и объяснили, что везти его в медицинское учреждение нет необходимости, сообщает Шершнева.

Должностные лица Госполиции возбудили против мужчины административное правонарушение за нарушение общественного порядка, общепринятых норм поведения и спокойствия людей, работы учреждений, торговцев или других учреждений либо создание угрозы безопасности себе или другим лицам (мелкое хулиганство).

Госполиция напоминает о взаимном уважении и понимании. Диспетчеры единого номера экстренной помощи 112 обучены приему звонков и общению с жильцами, оперативники также проходят обучение по общению с агрессивными людьми, так как такие вызовы, к сожалению, поступают.

Задача диспетчера 112 - как можно быстрее получить необходимую информацию, чтобы иметь возможность направить помощь попавшим в беду. Телефонные разговоры записываются.

Оперативные службы напоминают, что в случае необходимости позвонить по номеру 112 нужно сначала попытаться успокоиться, чтобы иметь возможность четко сообщить о случившемся.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!