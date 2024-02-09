Замена Залужного на Сырского. Что говорят в Украине, странах Запада и России

Провоенные Z-каналы пока осторожно пишут в том смысле, что от перемены мест слагаемых для России ничего не изменится.

Представитель Госдепартамента США на ежеутреннем брифинге ограничился фразой о том, что происходящее — суверенное дело Украины.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан повторил эту мысль: „Избранный лидер должен делать свой выбор относительно того, кто занимает верхние ступени военного руководства“. Он добавил, что США продолжат поддерживать украинские правительство и украинскую армию».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что «не дело НАТО иметь какое-то мнение по этому поводу». «Но я приветствую очень четкое заявление министра иностранных дел [Украины Дмитрия] Кулебы, что никакие перемены не затронут отношения Украины с партнерами и с НАТО. Так что мы продолжим поддерживать — и это главное», — заявил Столтенберг

Военный журналист Би-би-си Джонатан Бил цитирует аналитика Джастина Крампа, который говорил, что перед Залужным стояла невыполнимая задача превратить украинскую армию в современную военную машину по образцу НАТО, при том, что военным давали на это несколько недель подготовки.

От себя Бил добавляет, что Залужный, возможно, и был генералом постсоветской эпохи, но все же находился под сильным ее влиянием. Хотя и сумел по ходу войны перейти к более гибкому командованию в западном стиле.

Украинский корреспондент издания Financial Times Кристофер Миллер в соцсети Х пишет о том, что среди военных у Сырского репутация «мясника».

Несколько лет работающий в Украине журналист Economist Оливер Кэррол называет Александра Сырского «гиперактивным педантом», который пользуется большим уважением среди генералитета.

Как более мягко пишет журналист в соцсети Х, «у некоторых западных военных аналитиков есть [по поводу Сырского] сомнения. Как и многих из тех, кто находился под его строгим командованием».