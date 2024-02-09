KNAB провел обыски в Валмиере и Цесисе по подозрению в незаконном разглашении информации прокурором

KNAB располагает информацией о том, что прокурор разгласил сведения, не составляющие государственную тайну, физическим лицам по крайней мере в двух случаях, не связанных между собой.

Разглашенная информация связана с уголовным процессом, который ведет Видземская прокуратура.

Уголовное дело, в рамках которого KNAB проводил обыски, было возбуждено 22 декабря 2023 года. Три человека имеют право на защиту.

В интересах расследования никакой дополнительной информации KNAB сейчас не предоставляет.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!