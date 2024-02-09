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KNAB провел обыски в Валмиере и Цесисе по подозрению в незаконном разглашении информации прокурором

rus.tvnet.lv/LETA
Обновлено 9 февраля 2024, 10:51
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провело уголовно-процессуальные действия, в том числе обыски, на трех объектах в Валмиере и Цесисе, расследуя факты о возможном разглашении прокурором прокуратуры Видземского судебного округа неразглашаемых сведений, не составляющих государственную тайну, сообщили агентству LETA в KNAB.

KNAB располагает информацией о том, что прокурор разгласил сведения, не составляющие государственную тайну, физическим лицам по крайней мере в двух случаях, не связанных между собой.

Разглашенная информация связана с уголовным процессом, который ведет Видземская прокуратура.

Уголовное дело, в рамках которого KNAB проводил обыски, было возбуждено 22 декабря 2023 года. Три человека имеют право на защиту.

В интересах расследования никакой дополнительной информации KNAB сейчас не предоставляет.

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