KNAB провел обыски в Валмиере и Цесисе по подозрению в незаконном разглашении информации прокурором

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провело уголовно-процессуальные действия, в том числе обыски, на трех объектах в Валмиере и Цесисе, расследуя факты о возможном разглашении прокурором прокуратуры Видземского судебного округа неразглашаемых сведений, не составляющих государственную тайну, сообщили агентству LETA в KNAB.
KNAB располагает информацией о том, что прокурор разгласил сведения, не составляющие государственную тайну, физическим лицам по крайней мере в двух случаях, не связанных между собой.
Разглашенная информация связана с уголовным процессом, который ведет Видземская прокуратура.
Уголовное дело, в рамках которого KNAB проводил обыски, было возбуждено 22 декабря 2023 года. Три человека имеют право на защиту.
В интересах расследования никакой дополнительной информации KNAB сейчас не предоставляет.
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