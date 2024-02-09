Зеленский присвоил Валерию Залужному звание Героя Украины

"За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и самоотверженное служение украинскому народу", - говорится в указе.

Как уже сообщалось, Валерий Залужный, возглавлявший борьбу с российскими оккупантами с начала повторного вторжения в феврале 2022 года, в четверг был смещен с поста главнокомандующего армией и заменен Александром Сырским, нынешним командующим Сухопутными войсками.