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Зеленский присвоил Валерию Залужному звание Героя Украины

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Владимир Зеленский и Валерий Залужный
Владимир Зеленский и Валерий Залужный Фото: EPA/Scanpix

Украинский генерал Валерий Залужный, отстраненный в четверг от должности главнокомандующего украинской армией, удостоен звания Героя Украины.

Указ о награждении Залужного подписал президент Украины Владимир Зеленский.

"За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и самоотверженное служение украинскому народу", - говорится в указе.

Залужный награжден и орденом "Золотая Звезда".

Согласно указу Зеленского, звание Героя Украины также присвоено главе главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову.

Как уже сообщалось, Валерий Залужный, возглавлявший борьбу с российскими оккупантами с начала повторного вторжения в феврале 2022 года, в четверг был смещен с поста главнокомандующего армией и заменен Александром Сырским, нынешним командующим Сухопутными войсками.

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