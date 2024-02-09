Зеленский присвоил Валерию Залужному звание Героя Украины

Украинский генерал Валерий Залужный, отстраненный в четверг от должности главнокомандующего украинской армией, удостоен звания Героя Украины.
Указ о награждении Залужного подписал президент Украины Владимир Зеленский.
"За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и самоотверженное служение украинскому народу", - говорится в указе.
Залужный награжден и орденом "Золотая Звезда".
Согласно указу Зеленского, звание Героя Украины также присвоено главе главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову.
Как уже сообщалось, Валерий Залужный, возглавлявший борьбу с российскими оккупантами с начала повторного вторжения в феврале 2022 года, в четверг был смещен с поста главнокомандующего армией и заменен Александром Сырским, нынешним командующим Сухопутными войсками.
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