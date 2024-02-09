Выход не в рассуждениях о том, что будет, если дела пойдут плохо, а в том, что сделать больше, чтобы указать России на ее границы, чтобы российский народ увидел, какие ужасные преступления совершаются от его имени.

- Какой сигнал посылает Москве задержка американской помощи Украине, и как это воспримет Путин?

- Это, конечно, выгодно Путину. В ходе своей предвыборной кампании он может сказать, что у него есть друг в лице Трампа, и использовать это для разрушения сплоченности Запада. Поэтому очень важно, чтобы Шольц в США дал понять, что поставлено на карту, и чтобы депутаты бундестага, у которых очень хорошие связи с депутатами-республиканцами и демократами, также дали им понять, что они находятся в заложниках у Трампа, в заложниках по сути у преступника - ведь Трамп признан преступником в американских судах - и что американцам надо сделать все возможное, чтобы ими не управлял преступник.

Путин известен как преступник, он официально объявлен военным преступником более чем в 100 странах мира, но мы должны не допустить, чтобы ведущая западная держава избрала преступника своим лидером. Об этом нужно говорить открыто, поскольку это нанесет огромный ущерб репутации и авторитету США. И поэтому мы должны оказывать больше влияния на население США, показывая, что поставлено на карту. Но гораздо важнее, чтобы европейские государства сейчас объединили свои усилия и в первую очередь решили самые важные вопросы. Самое главное - увеличить оборонное производство для Украины и предоставить ей место в Европейском Союзе и, как только позволят условия безопасности, в НАТО.

- Чего вы ожидаете от визита канцлера Германии в США?

- Я ожидаю, что он всколыхнет Сенат и Палату представителей и что он, поскольку он никогда не принимает решения сам, наконец-то получит зеленый свет на поставку крылатых ракет TAURUS. Я жду, что Шольц вернется и скажет, что американцы дали согласие на поставку TAURUS, поскольку я сам на это никак не решался.