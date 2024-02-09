Видео ⟩ Хулиганы подожгли мусорный контейнер, пожарные эвакуировали жильцов

Одна из жительниц дома, которая живет на восьмом этаже, особенно ярко помнит страшные события, ведь ей помогли спасатели.

"В мою квартиру начал идти дым. Я вышла посмотреть, но здесь уже все было в дыму. Даже выйти на улицу невозможно было.

Был сильный запах был. Восьмой и девятый этажи вообще были в дыму…

Я спускалась вниз по лестнице. Седьмой этаж также был задымлен. [Пожарные] приехали очень быстро", - рассказала женщина.

Пожарные спасли двух человек с заполненной дымом лестничной клетки, а десять жителей эвакуировались самостоятельно.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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