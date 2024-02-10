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Исчезновение Мэдлин Макканн: раскрыт возможный план похищения

rus.tvnet.lv
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Мэдлин Макканн
Мэдлин Макканн Фото: @Mofoman360/"X"

Бывший британский политический активист заявил, что за неделю до исчезновения трехлетней Мэдлин Макканн на португальском курорте в 2007 году был разработан план по похищению девочки, в рамках которого планировалось продать ее бездетной паре, сообщает газета Sky News.

Активист Кен Ральф рассказывает, что главный подозреваемый по делу Кристиан Брюкнер пытался завербовать друга, чтобы продать девочку немецкой паре, у которой не было детей. Брюкнер сделал предложение бедному человеку, жившему в палатке на побережье Алгарве.

56-летний Ральф, Брюкнер и их общий друг, имя которого не разглашается, жили в кочевой общине и останавливались в отдаленных районах на юго-западе Португалии.

Ральф убедил своего друга не участвовать в этом плане и предложил финансовую помощь. Через неделю Ральф вернулся в Великобританию и услышал новость о том, что трехлетняя Мэдлин Макканн исчезла из съемной квартиры своей семьи в Прая-да-Луш.

Затем он обнаружил, что его друг и Брюкнер пропали. Ральф был допрошен португальскими детективами и находился в контакте со Скотланд-Ярдом, который занимается поисками девочки.

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