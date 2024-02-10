Правительство Германии не исключает, что в случае поражения Украины страну покинут еще десять миллионов человек. Согласно этому сценарию, большая часть беженцев отправится в Западную Европу, и Германия будет одной из стран назначения, сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на сотрудников безопасности и информированных парламентариев.

Учитывая эту ситуацию, эксперт по внешней политике Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер призвал страны, которые поддерживают Украину, значительно увеличить свою военную помощь. Это особенно актуально, учитывая нынешнюю нерешительность США.

"Если мы не изменим нашу стратегию поддержки Украины, худший сценарий - массовое бегство из Украины и распространение войны на страны НАТО - станет гораздо более вероятным, - сказал он газете. - Тогда десять миллионов беженцев - это скорее самый минимум".