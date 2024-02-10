Правительство Германии готовится к сценарию, при котором российское вторжение уничтожит Украину, а большая часть ее населения отправится в Западную Европу. При таком сценарии Германия станет одним из основных направлений для украинских беженцев. Эксперт по миграции беспокоится о еще более высоких цифрах, подчеркивая, что 10 миллионов беженцев в таком случае - самая скромная цифра, и в таком случае переселение беженцев может стать крупнейшим в Европе с 1940-х годов.
Правительство Германии не исключает, что в случае поражения Украины страну покинут еще десять миллионов человек. Согласно этому сценарию, большая часть беженцев отправится в Западную Европу, и Германия будет одной из стран назначения, сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на сотрудников безопасности и информированных парламентариев.
Учитывая эту ситуацию, эксперт по внешней политике Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер призвал страны, которые поддерживают Украину, значительно увеличить свою военную помощь. Это особенно актуально, учитывая нынешнюю нерешительность США.
"Если мы не изменим нашу стратегию поддержки Украины, худший сценарий - массовое бегство из Украины и распространение войны на страны НАТО - станет гораздо более вероятным, - сказал он газете. - Тогда десять миллионов беженцев - это скорее самый минимум".
Исследователь миграции Джеральд Кнаус согласен с оценкой того, что поражение Украины может привести к массовому исходу населения: "Если Украина проиграет войну, ЕС может увидеть гораздо больше, чем десять миллионов беженцев, - сказал он газете. - Это будет крупнейшее движение беженцев в Европе с 1940-х годов". С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года в Германию из Украины бежали уже более миллиона человек.
Если США перестанут поддерживать Украину, Европе придется занимать деньги на помощь Киеву
Если США, как помощники Украине и дальше останутся пассивны, Европа должна действовать более активно, считает председатель комитета Бундестага по иностранным делам Михаэль Рот.
"Тогда ЕС должен подумать о совместных займах", - сказал он газете Welt am Sonntag.
Это будет включать, "во-первых, долгосрочное финансирование бюджета и реконструкции Украины, во-вторых, еще более быстрый рост европейского оборонного производства, и в-третьих, закупку военной техники, особенно боеприпасов, для Украины не только в Европе, но и на мировом рынке".
Несмотря на текущие проблемы в Украине, правительство Германии считает, что у страны есть военные и финансовые средства для поддержания обороны и стабильности до конца 2024 года, сообщает Welt am Sonntag. И немецкие службы, и западные аналитики полагают, что крупный прорыв на фронте в этом году маловероятен.
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