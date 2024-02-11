На прошлой неделе журналист приехал в Украину и заметил ухудшение настроений внутри страны. По оценкам Ронцхаймера в стране идет политическая борьба между президентом Владимиром Зеленским и экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, которого в пятницу Зеленский сменил на командующего сухопутными войсками Александра Сырского.

"Залужному давно ясно: цель Зеленского вернуть все потерянные регионы не может быть реализована, и об этом нужно заявить публично. Не хватает оружия, солдат, технологий и, главное - надежной поддержки со стороны США", - говорится в статье Bild.

Журналист отмечает, что украинские военные ожидают мобилизации, и многое на фронте зависит от того, насколько в США, Германии и Франции понимают происходящее на самом деле.

С начала года кроме массированных атак беспилотников РФ на города Украины, в результате которых погибли и пострадали десятки людей, российская армия достигает некоторых успехов в наступлении на востоке Украины. Так, на этой неделе в СМИ появлялись сообщения, что РФ пытается прорвать оборону Авдеевки.

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