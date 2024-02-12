"Все кричали". Во время рейса Lufthansa из Бангкока скончался мужчина

Мужчина вместе со своей женой летел из Бангкока в Мюнхен. Очевидцы рассказали изданию Blick, что он выглядел плохо уже в момент, когда садился в самолет.

Очевидцы заметили, что мужчина вспотел и учащенно дышал. Жена сначала сказала, что они спешили на самолет, поэтому мужчина так выглядел. Однако симптомы встревожили экипаж.

Несмотря на переговоры с мужчиной и его женой, пассажира из самолета не высадили.

Вскоре после взлета пилот самолета побеседовал с мужчиной, решив, что необходим врач.

После этого он по громкоговорителю спросил, есть ли на борту врач. На вопрос отозвался пассажир в возрасте около 30 лет из Польши.

Очевидцы рассказали, что врач проверил пульс и спросил, как мужчина себя чувствует. Вскоре здоровье мужчины резко ухудшилось.

Экипаж самолета подал мужчине ромашковый чай, однако его уже рвало кровью в пакет, который дала ему жена.

После этого кровь пошла и из носа. "Это был полный ужас. Все кричали", - рассказал очевидец.

Вскоре мужчина потерял сознание, поэтому стюарды сразу же попытались его реанимировать.

Самолет вскоре после вылета из Бангкока был вынужден вернуться обратно. Позднее представитель Lufthansa подтвердил, что мужчина умер во время полета.

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