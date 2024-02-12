В Мюнхене прошла большая демонстрация против расизма и антисемитизма

В свою очередь, организаторы демонстрации утверждают, что в ней приняли участие 300 000 человек.

Демонстрация прошла спокойно. Участников попросили зажечь экраны мобильных телефонов или воспользоваться другими источниками света, которые ярко подсвечивали площадь, где прошла демонстрация.

Акцию протеста организовала группа активистов по защите климата "Пятницы для будущего", а поддержал ее широкий альянс гражданского общества. В призыве на демонстрацию было сказано: "Мы не допустим, чтобы люди в нашей стране были отчуждены и преследовались. Мы выступаем против правого экстремизма и отвратительных фантазий о депортации. Молчаливое большинство больше не молчит!".

Протесты против правого экстремизма, который представляет партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), не утихают в ФРГ уже месяц. Они вспыхнули после того, как издание Correctiv 10 января опубликовало репортаж о тайной встрече функционеров АдГ с неонацистами в ноябре 2023 года. По данным журналистов-расследователей, на этой встрече обсуждались планы "реэмиграции" - выдворения из страны миллионов иностранцев и граждан ФРГ с миграционными корнями, отмечает DW.

С тех пор акции против АдГ проходят по всей Германии, в некоторые дни количество их участников по всей стране достигает миллиона человек. Так, 21 января в одном только Берлине на улицы вышли около 350 тысяч человек, при этом в целях безопасности был закрыт ряд станций столичного метро и перекрыты некоторые мосты. В Мюнхене в тот же день, по данным организаторов акции, против правого экстремизма протестовали до 250 тысяч человек.

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