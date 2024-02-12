Трое бывших сотрудников медиахолдинга Ксении Собчак получили от семи до 7,5 лет колонии

Какой у нее на тот момент был статус в этом уголовном деле и где она в тот момент находилась Собчак не уточняла. Хотя незадолго до этого российские государственные СМИ сообщали со ссылкой на источники, что сама журналистка проходит по делу подозреваемой. Накануне ареста Суханова она покинула Россию, выехав по израильскому паспорту через Беларусь в Литву. Власти Литвы подтверждали ее нахождение в стране.

Позже стало известно, что журналистка находится в статусе свидетеля. Уже приблизительно через две недели после ее отъезда СМИ сообщили о ее возвращении журналистки в Россию.

А спустя всего месяц Собчак признала, что ее коллеги, «молодые ребята» стали фигурантами «уголовного дела о вымогательстве» и извинилась за их «действия» перед Сергеем Чемезовым.

«Политического контекста тут нет. Знаю, что ребята искренне сожалеют о произошедшем. Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение. Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения», — писала телеведущая в своем телеграм-канале.