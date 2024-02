Корни из Латвии и карьера в РФ: участница от Израиля на "Евровидении" Эден Голан

Музыкальная карьера в РФ

Скандал с "Евровидением-2024"

При подготовке к "Евровидению-2024" Израильская корпорация телерадиовещания решила в очередной раз выбрать представителя Израиля с помощью программы The Next Star.

Эден Голан уверенно побеждала на всех этапах этого шоу, в последний день исполнила песню Уитни Хьюстон I Have Nothing, а также I Don't Want To Miss A Thing группы Aerosmith, которую посвятила израильским заложникам, все еще удерживаемым в Газе. "Мы действительно не будем в порядке, пока все не вернутся домой", - сказала она.