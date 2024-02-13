Корни из Латвии и карьера в РФ: участница от Израиля на "Евровидении" Эден Голан

Израиль отправит на конкурс "Евровидение" певицу Эден Голан, финалистку российского шоу "Голос. Дети" с корнями из Латвии и участницу коллектива, который продюсировал Григорий Лепс. Что о ней известно?
Латвийские корни
Согласно информации, доступной в Сети, Эден Голан родилась в городе Кфар-Сава. Будучи ребенком, она вместе с родителями переехала в Москву в связи с работой отца. Там Эден прожила 13 лет. О жизни в России у девушки остались двоякие чувства, хоть там и развивалась ее певческая карьера, но она отмечает и проявление антисемитизма.
Любопытно, что отец девушки - Эдди - латышский еврей по происхождению,
мама Ольга - украинская еврейка. У нее есть младший брат Шон.
Дедушка Эден - легендарный фотокорреспондент латвийской газеты "Советская молодежь" Юрий Голан (Глаголев).
Он окончил факультет журналистики МГУ, а после работал в газете и был тем самым корреспондентом, которому удалось прознать про спецрейс из Москвы в Ригу с Юрием Гагариным на борту и сделать уникальные фото. В 1976 году Юрий Голан эмигрировал из Латвии в Израиль.
Кстати, дочь Юрия, тетя Эден, - знаменитая израильская пианистка Дорель Голан. В 2017 году Голан (Глаголев) говорил в интервью порталу LSM перед концертом в поддержку писателя Марка Дубровского: "Лично я приезжаю в Ригу раз в два года, и зачастую сюда приезжает и Дорель, чтобы восстановить "историческую родовую память". Наш дом находился на улице Сколас, там рядом сейчас посольство Эстонии".
"Где бы мы ни жили, все равно Рига для нас - главный город в жизни", - говорил Юрий 7 лет назад.
Видео: Eden Golan - Fake Love
Музыкальная карьера в РФ
В 2015 году Эден Голан принимала участие в отборе на "Детское Евровидение - 2015". В финале она стала пятой, набрав 22 балла (на 8 меньше, чем победивший Михаил Смирнов).
В 2016 году Голан выступила на "Детской Новой волне" в аннексированном Крыму, в том числе исполнив в дуэте с Нюшей ее хит "Вою на Луну". В 2018 году она стала финалисткой пятого сезона шоу "Голос. Дети" (команда Пелагеи).
Издание BBC пишет, что Эден несколько лет была участницей группы Cosmos Girls, которую продюсировал певец Григорий Лепс. Певица также выпустила несколько сольных треков, в том числе на русском языке.
В 2022 году, после начала войны в Украине, Голан вернулась в Израиль, однако, как отмечают украинские СМИ, так и не осудила российское вторжение.
Видео: Eden Golan - Drip (СНИППЕТ)
Скандал с "Евровидением-2024"
При подготовке к "Евровидению-2024" Израильская корпорация телерадиовещания решила в очередной раз выбрать представителя Израиля с помощью программы The Next Star.
Эден Голан уверенно побеждала на всех этапах этого шоу, в последний день исполнила песню Уитни Хьюстон I Have Nothing, а также I Don't Want To Miss A Thing группы Aerosmith, которую посвятила израильским заложникам, все еще удерживаемым в Газе. "Мы действительно не будем в порядке, пока все не вернутся домой", - сказала она.
В итоге 20-летняя Эден Голан была выбрана представительницей своей страны для участия на финале конкурса в Швеции.
"Это мечта, а в этом году она имеет еще большее значение. Мы хотим показать всему миру, кто мы на самом деле; за три минуты показать на сцене нашу страну, наши эмоции, нашу силу и наш народ - что мы здесь, навсегда, вместе", - цитирует Эден BBC.
Но ее победа омрачена скандалом. Дело в том, что музыканты в нескольких странах призывают запретить Израилю участвовать из-за военных действий в секторе Газа.
В декабре 2023 года Ассоциация композиторов и авторов песенных текстов Исландии опубликовала заявление, в котором указывала, что военные действия Израиля в секторе Газа не позволяют ему участвовать в событии, "которое характеризуется радостью и оптимизмом". Петиция с призывом исключить Израиль из числа стран-участниц конкурса набрала около 10 тысяч подписей - это почти 3% населения Исландии. Исландия даже грозилась отказаться от участия в конкурсе, если Израилю будет разрешено выступать.
В январе почти полторы тысячи деятелей музыкального бизнеса Финляндии подписали петицию с требованием исключить Израиль из песенного конкурса "Евровидение". Об исключении участницы из Израиля заговорили и победители национального отбора - дуэт Windows95man.
Видео: Eden Golan - Beautiful
Напомним, 10 февраля стало известно, что на конкурсе "Евровидение-2024" Латвию будет представлять Донc (Dons) с песней Hollow.
Песня представителя Латвии на "Евровидении" прозвучит во втором полуфинале. Наряду с Латвией в этом году в нем примут участие Албания, Армения, Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Греция, Грузия, Эстония, Израиль, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Сан-Марино и Швейцария. Второй полуфинал "Евровидения" пройдет 9 мая, а финал - 11 мая.
В прошлом году Латвию на международном песенном конкурсе "Евровидение" представляла группа Sudden Lights с песней Aijā. В национальном отборе эта песня заняла первое место по оценке как зрителей, так и жюри. К сожалению, Sudden Lights не смогли выйти в финал "Евровидения".
Это был шестой раз подряд, когда Латвия не вышла в финал. Стоит отметить, что Латвия была первой за чертой и от выхода в финал нас отделяло всего три очка.
Галерея: Финал Supernova
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