Корни из Латвии и карьера в РФ: участница от Израиля на "Евровидении" Эден Голан

"Где бы мы ни жили, все равно Рига для нас - главный город в жизни", - говорил Юрий 7 лет назад.

Видео: Eden Golan - Fake Love

Музыкальная карьера в РФ

В 2015 году Эден Голан принимала участие в отборе на "Детское Евровидение - 2015". В финале она стала пятой, набрав 22 балла (на 8 меньше, чем победивший Михаил Смирнов).

В 2016 году Голан выступила на "Детской Новой волне" в аннексированном Крыму, в том числе исполнив в дуэте с Нюшей ее хит "Вою на Луну". В 2018 году она стала финалисткой пятого сезона шоу "Голос. Дети" (команда Пелагеи).

Издание BBC пишет, что Эден несколько лет была участницей группы Cosmos Girls, которую продюсировал певец Григорий Лепс. Певица также выпустила несколько сольных треков, в том числе на русском языке.

В 2022 году, после начала войны в Украине, Голан вернулась в Израиль, однако, как отмечают украинские СМИ, так и не осудила российское вторжение.

Видео: Eden Golan - Drip (СНИППЕТ)

Скандал с "Евровидением-2024"

При подготовке к "Евровидению-2024" Израильская корпорация телерадиовещания решила в очередной раз выбрать представителя Израиля с помощью программы The Next Star.