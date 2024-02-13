7 февраля в СМИ появилась страшная новость. Житель поселка Сууре-Яани в Эстонии обнаружил 44-летнего мужчину и его четырехлетнюю дочь повешенными в сарае рядом с частным домом. По первоначальным данным, отец сначала убил ребенка, а затем и себя. Об этом сообщает Rus.Postimees.
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"Это была месть: бросила меня - останешься без ребенка": о мужчине, которого вместе с дочерью нашли повешенным в сарае
Вчера вечером, 7 февраля, с редакцией Kuuuurija связался человек, знакомый с семьей, в которой произошла эта трагедия. По его словам, супруги развелись всего месяц назад.