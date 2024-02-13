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"Это была месть: бросила меня - останешься без ребенка": о мужчине, которого вместе с дочерью нашли повешенным в сарае

Kuuuurija Катрин Луст
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Трагедия в Сууре-Яани унисла жизни 44-летнего мужчины и его четырехлетней дочери.
Трагедия в Сууре-Яани унисла жизни 44-летнего мужчины и его четырехлетней дочери. Фото: Elmo Riig / Sakala

7 февраля в СМИ появилась страшная новость. Житель поселка Сууре-Яани в Эстонии обнаружил 44-летнего мужчину и его четырехлетнюю дочь повешенными в сарае рядом с частным домом. По первоначальным данным, отец сначала убил ребенка, а затем и себя. Об этом сообщает Rus.Postimees.

Вчера вечером, 7 февраля, с редакцией Kuuuurija связался человек, знакомый с семьей, в которой произошла эта трагедия. По его словам, супруги развелись всего месяц назад. 

"Она не нашла себе нового мужчину, просто Райво был ужасно ревнивым, жена уже не могла терпеть это. Ревность стала влиять на их семейную жизнь, и, поскольку в семье росли дети, пришлось принимать решение", - рассказал источник. По его словам, у жены Райво от первого брака есть двое взрослых детей.

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