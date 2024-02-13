"Услышьте Трампа, вооружайтесь!". СМИ ФРГ об угрозе для НАТО

Fokus: "Правительство и общество ФРГ не хотят закупать оружие"

"Настало время наконец проснуться", - пишет в статье под заголовком "Угроза Трампа в адрес НАТО содержит горькую правду для Германии" внешнеполитический эксперт онлайн-портала еженедельника Focus Томас Егер (Thomas Jäger) - профессор Кёльнского университета. Эта горькая правда, поясняет он, состоит в том, что ФРГ недостаточно делает для своей обороны и тем самым для сдерживания вероятного агрессора.

А ведь сдерживание, напоминает ученый, "раньше было фундаментом отношений сверхдержав и должно было бы быть таковым и в отношениях с фашистской Россией. Однако для этого общественность и правительство должны проснуться и принять соответствующие решения о закупке вооружений". Но пока в Германии, по мнению профессора Егера, "ничего такого не происходит. Правительство, очевидно, этого не хочет, а общество не оказывает на него давления".

"Трамп раскачивает всю архитектуру безопасности Запада"

Возможные эпохальные последствия заявления Дональда Трампа информационный портал t-online описывает так: "Внезапно на обозрение всему миру представлен сценарий, который десятилетиями казался немыслимым: Европа впервые со времени Второй мировой войны может оказаться без защиты важнейшего и мощнейшего соучредителя НАТО. Это произойдет в том случае, если Дональд Трамп вновьстанет президентом".

"Угрожая лишить отдельные страны защиты, он раскачивает всю архитектуру безопасности Запада и тем самым всего мира, - поясняет портал t-online. - Ведь она в значительной мере основана на убедительном сдерживании. А Трампу, похоже, видится своего рода система рэкета, при которой США только тогда гарантируют защиту другим странам, когда они выполняют его финансовые или экономические условия. Эта идея представляется совершенно оторванной от прежней системы, которая не в последнюю очередь основана на общих демократических ценностях, что явно отвечало и интересам Америки".

Такое изменение внешнеполитической концепции США явно сыграло бы на руку российскому президенту, предупреждает издание: "Если Путин сможет исходить из того, что США отпадают как страна-защитница, он может задуматься над тем, не напасть ли ему, помимо Украины, и на другие страны в бывшей советской зоне влияния, например на государства Балтии, на Румынию или Польшу".

В заключение t-online дает такой прогноз: "Если в ноябре выяснится, что в Белом доме предстоит смена власти, то Франции, Великобритании и Германии, возможно, придется собраться на историческую встречу. Ее цель: разработать новую архитектуру безопасности для Европы, впервые с 1949 года без американцев".