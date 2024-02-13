Экс-премьер Нидерландов вместе с женой ушли из жизни с помощью эвтаназии

Смерть двух пожилых людей является частью растущей тенденции к "двойной" или парной эвтаназии в Нидерландах. Эвтаназия и помощь в самоубийстве легализованы в Нидерландах с 2002 года по шести причинам, включая невыносимые страдания без надежды на облегчение и долгосрочное, независимо выражаемое желание умереть.

Дрис ван Агт был премьер-министром Нидерландов с 19 декабря 1977 года по 4 ноября 1982 года. Он также был первым лидером партии "Христианско-демократический призыв" и, скорее всего, сам был католиком, но вместе с Эугенией выбрал неподдерживаемый религией способ умереть. Они были женаты 70 лет.

Известно, что оба последние годы сильно болели. Дрис ван Агт не полностью оправился от инсульта, который он перенес в 2019 году. Как и на протяжении всей жизни, в последние годы они не могли жить друг без друга и были неразлучны.