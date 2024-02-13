Экс-премьер Нидерландов вместе с женой ушли из жизни с помощью эвтаназии

Бывший премьер-министр Нидерландов Дрис ван Агт со своей женой Эугенией в конце января вместе ушли из жизни с помощью парной эвтаназии, пишет The Guardian. Им обоим было по 93 года.
Смерть двух пожилых людей является частью растущей тенденции к "двойной" или парной эвтаназии в Нидерландах. Эвтаназия и помощь в самоубийстве легализованы в Нидерландах с 2002 года по шести причинам, включая невыносимые страдания без надежды на облегчение и долгосрочное, независимо выражаемое желание умереть.
Дрис ван Агт был премьер-министром Нидерландов с 19 декабря 1977 года по 4 ноября 1982 года. Он также был первым лидером партии "Христианско-демократический призыв" и, скорее всего, сам был католиком, но вместе с Эугенией выбрал неподдерживаемый религией способ умереть. Они были женаты 70 лет.
Известно, что оба последние годы сильно болели. Дрис ван Агт не полностью оправился от инсульта, который он перенес в 2019 году. Как и на протяжении всей жизни, в последние годы они не могли жить друг без друга и были неразлучны.
Хотя парная эвтаназия все еще редка, впервые она была отмечена в обзоре смертей в Нидерландах в 2020 году, когда 26 человек и их партнеры получили разрешение на эвтаназию. В следующем году число случаев эвтаназии увеличилось до 32, а в 2022 году было зафиксировано 58 парных эвтаназий.
Элке Сварта из Expertisecentrum Euthanasie - учреждения, которое в Нидерландах исполняет желания об эвтаназии около 1000 человек в год - говорит, что все просьбы пар о помощи в прекращении жизни рассматриваются согласно строгим требованиям и индивидуально, а не вместе. Желание эвтаназии должно быть подтверждено еще и другим специалистом. В большинстве случаев эвтаназию проводит семейный врач на дому у пациента.
"Интерес к парной эвтаназии растет, но это все еще редкость, - говорит она. - Нечасто два человека одновременно испытывают мучительные страдания без надежды на облегчение и оба хотят эвтаназии".
Хотя пары составляют лишь небольшой процент смертей от эвтаназии - в 2022 году ее проводили 8720 раз, что составило 5,1% всех смертей в Нидерландах, Франсьен ван тер Бик, руководитель фонда, выступающего за эвтаназию, говорит, что многие люди выражают такое желание. "Но это случается не очень часто, потому что это нелегкий путь", - говорит она.
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