Под Цесисом поезд насмерть сбил мужчину

По информации полиции, мужчина около 22:00 шел на очень близком расстоянии от рельсов, в результате поезд задел его и от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По факту случившегося в полиции начат уголовный процесс и назначены экспертизы.

Как подчеркивают в полиции, происшествие еще раз напоминает о необходимости соблюдения техники безопасности при пересечении железнодорожных путей. Полиция призывает не забывать о правилах безопасности на железной дороге взрослых и регулярно обсуждать их с детьми, особенно если в ежедневный маршрут входит пересечение железнодорожных путей или передвижение вдоль них.

Важно, чтобы участники движения осознавали, что, находясь вблизи железной дороги, все внимание нужно сконцентрировать на безопасности: обязательно перестать пользоваться смарт-устройствами и извлечь наушники из ушей, чтобы можно было заметить и услышать происходящее вокруг, подчеркивают в полиции.

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