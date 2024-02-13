Доклад: Москва потенциально может выдержать еще три года тяжелых потерь

В ходе развернутой против Украины полномасштабной войны Россия потеряла более 3000 танков, и это число, равноценное довоенному потенциалу.

Впрочем, на российских складах еще есть доcтаточные резервы бронетехники более низкого качества, чтобы компенсировать потери в течение ближайших лет, указывает институт.

Украина с февраля 2022 года также понесла большие потери, однако поставки западной военной техники позволяют ей экономить резервы, улучшая при этом качество, указывает IISS.

"Москва сумела заменить качество на количество, изымая со складов тысячи старых танков, иногда до 90 транспортных средств в месяц", - говорится в ежегодном докладе "Военное равновесие", который является важным источником для оборонных аналитиков во всем мире.

Накопленные Россией запасы означают, что Москва "потенциально может выдержать еще примерно три года тяжелых потерь и компенсировать потери танков из старых запасов, хоть и более низкого технического уровня, вне зависимости от ее возможности производить новую технику", говорится в сообщении.

По данным аналитиков, в распоряжении России есть 1750 основных боевых танков, начиная с Т-55, которым несколько десятков лет, и заканчивая современными Т-80 и Т-90.

Еще 4000 танков находятся на складах.

"Эта ситуация подчеркивает растущую тупиковую ситуацию в боевых действиях, которая может сохраниться до 2024 года", - говорится в докладе.

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