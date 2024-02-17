Кто ездит на "автобусах-призраках", которые через Латвию идут из Молдовы в РФ

В Литве один из любителей дорожного движения обнаружил связь между необычными автобусными маршрутами, которые в большом количестве следуют из Молдовы через Литву и Латвию в Россию. Автобусы ездят не по расписанию, часто проводят несколько часов на границе, а если и останавливаются на остановках, то необычных - за пределами городов. Это навело транспортного эксперта на мысль, что по этому маршруту могут ехать люди с российских баз в Приднестровье. Представители литовских служб безопасности пока не комментируют ситуацию, пишет TV3 Ziņas со ссылкой на tv3.lt.
Роберт Погорелис, основатель сообщества "Научитесь путешествовать" в социальной сети Facebook, заметил, что через Литву и Латвию проходит относительно много автобусных маршрутов по маршрутам Россия - Молдова и Россия - Украина, в обоих направлениях. Эксперт предположил, что этими маршрутами пользуются российские военные на пути между Молдовой и Россией, выдавая себя за туристов, зачастую с поддельными документами.
"Поскольку российские войска, размещенные в Приднестровье, не могут быть усилены [или снабжены] из-за закрытия наземных и воздушных маршрутов, им приходится искать другие пути", - отмечает Погорелис.
Исследование энтузиастов дорожного движения показывает, что большинство автобусов проезжают транзитом через Литву и Латвию, но есть и такие, которые останавливаются на остановках якобы для того, чтобы забрать пассажиров. Правда, они останавливаются не на официальных пунктах посадки пассажиров, а, например, у заправок или входов на автовокзалы. Погорелис отмечает, что причиной этого может быть то, что, скорее всего, у перевозчиков нет разрешения на перевозку пассажиров в Литву или из Литвы.
"Это "автобус-призрак". Никто не знает, когда он приедет и где остановится", - рассказали несколько жителей Даугавпилса. Погорелис рассказал случай, ктогда пара не дождалась автобуса в выбранный день, хотя билеты до Каунаса были куплены.
Информация, имеющаяся у эксперта, также показывает, что эти автобусы либо не прибывают вовсе, либо прибывают с опозданием - на два часа, а зачастую на семь или восемь часов. Кроме того, долгое время приходится стоять на границе. Пассажиров, разумеется, об этом не информируют.
Известно, что эти "автобусы-призраки" литовские пограничники не проверяют, поскольку латвийско-литовская граница строго не контролируется.
Представитель Службы охраны государственной границы Литвы Гедрюс Мишутис подтвердил tv3.lt, что автобусы будут проверяться на границе Литвы только в том случае, если они въезжают в страну через Беларусь.
По мнению эксперта, спецслужбы должны проверять, кто пересекает границу Литвы вместе с литовцами, а также необходимо связаться с молдавскими чиновниками по поводу конкретных автобусных маршрутов.
Гедрюс Мишутис отмечает, что Польша и Латвия, через которые "автобусы-призраки" въезжают в Шенгенскую зону, уделяют им больше внимания. В частности, большинство автобусов не могут пересечь границу без досмотра, во время которого проверяются и документы пассажиров.
Поэтому, по мнению Службы охраны государственной границы Литвы, если бы российские солдаты попытались въехать в Шенгенскую зону с поддельными документами, они были бы обнаружены.
tv3.lt также связался с Департаментом государственной безопасности Литовской Республики, который заявил, что у них нет публичных комментариев по поводу конкретной ситуации.
Порогелис также обратил внимание на необычные автобусные маршруты через Литву в Украину, а именно на ее оккупированные территории, включая Севастополь в оккупированном Крыму и в города Черновцы и Донецк.
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