Информация, имеющаяся у эксперта, также показывает, что эти автобусы либо не прибывают вовсе, либо прибывают с опозданием - на два часа, а зачастую на семь или восемь часов. Кроме того, долгое время приходится стоять на границе. Пассажиров, разумеется, об этом не информируют.

Известно, что эти "автобусы-призраки" литовские пограничники не проверяют, поскольку латвийско-литовская граница строго не контролируется.

Представитель Службы охраны государственной границы Литвы Гедрюс Мишутис подтвердил tv3.lt, что автобусы будут проверяться на границе Литвы только в том случае, если они въезжают в страну через Беларусь.

По мнению эксперта, спецслужбы должны проверять, кто пересекает границу Литвы вместе с литовцами, а также необходимо связаться с молдавскими чиновниками по поводу конкретных автобусных маршрутов.

Гедрюс Мишутис отмечает, что Польша и Латвия, через которые "автобусы-призраки" въезжают в Шенгенскую зону, уделяют им больше внимания. В частности, большинство автобусов не могут пересечь границу без досмотра, во время которого проверяются и документы пассажиров.

Поэтому, по мнению Службы охраны государственной границы Литвы, если бы российские солдаты попытались въехать в Шенгенскую зону с поддельными документами, они были бы обнаружены.

tv3.lt также связался с Департаментом государственной безопасности Литовской Республики, который заявил, что у них нет публичных комментариев по поводу конкретной ситуации.

Порогелис также обратил внимание на необычные автобусные маршруты через Литву в Украину, а именно на ее оккупированные территории, включая Севастополь в оккупированном Крыму и в города Черновцы и Донецк.

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