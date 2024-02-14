Группа cheLovek Артура Смольянинова выпустила новый сингл

Сегодня, 14 февраля на всех стриминговых площадках вышел новый трек латвийской группы cheLovek – композиция под названием "Бред". Сингл входит в альбом "4", презентация новой песни состоится 21 февраля, в рамках концерта группы в ресторане Elpa (Brūninieku 69, Рига). Фронтмен коллектива cheLovek - актер театра и кино, режиссер и музыкант Артур Смольянинов.
По словам Артура "эта лиричная песня родилась еще в "прошлой жизни" - в ночь с 2020 на 2021 год. Слова о том, как важно держаться вместе в этом "кошмарном бреду "и "кромешном аду", к сегодняшним реалиям подходят как нельзя лучше".
Акустический концерт-квартирник Артура Смольянинова пройдет с камерным составом группы: за клавишами Эвалдс Лазаревич - пианист, композитор и импровизатор, который выступал по всему миру - от Балтии до США и Кении, сотрудничает с международными театральными, цирковыми и многими другими междисциплинарными проектами. В программе концерта прозвучит около двадцати песен, в том числе и композиция "Эльсинор" ("Помогите человеку") — заглавная композиция альбома "4".
Премьера первого клипа группы на песню "Эльсинор" состоится 24 февраля на YouTube-канале группы и в социальных сетях телеканала "Дождь". Над созданием видео работала интернациональная команда: режиссер Дмитрий Веников и оператор Янис Эглитис, хореограф – Ольга Житлухина, продюсер - Екатерина Ланская.
Жанр своего музыкального творчества Артур обозначает как "кино-рок" или "human-рок" - сюжеты песен очень кинематографичны и зачастую развиваются вокруг главного героя. "Это не автопроекция, нет. Это собирательный образ из тысячи лиц. А кто стоит за ним — каждый слушатель решает для себя сам" - поясняет Артур.
Покинув Россию в феврале 2021 года из-за своей гражданской позиции, Артур продолжил осуществлять свою давнюю мечту - собрал музыкальную группу под названием cheLovek, тексты и музыку для которой пишет он сам: "В жизни для меня нет более интересной и важной задачи, чем быть и продолжать оставаться ЧЕЛОВЕКом". На человеке, как отдельном микрокосмосе, сфокусированы и песни Артура. Это попытка разобраться, что такое человек в мире и мир в человеке. Как внутри нас пороки соседствуют с добром и искренностью. И как действовать, чтобы свет в итоге всё-таки побеждал.
***
Актер театра и кино, режиссер и музыкант Артур Смольянинов известен массовому зрителю прежде всего по роли рядового Лютого в одном из самых кассовых постсоветских фильмов о войне "9 рота". В его списке – более ста картин, награжденных призами многих фестивалей. 10 лет он проработал в московском театре "Современник", был попечителем благотворительного фонда "Подари жизнь". Долгое время Смольянинов занимал аполитичную позицию, но после 24 февраля молчать не смог. Как следствие — ему пришлось покинуть страну.
Сегодня он нашел дом в Латвии, и его бурная творческая жизнь не стихает ни на минуту. За этот период Смольянинов успешно проехался с гастролями по Америке. Поучаствовал в новом сезоне сатирического проекта "Гражданин поэт". Снялся в блокбастере латвийского режиссера Дзинтарса Дрейбергса "ТТТ", а также выступил модератором нового сезона проекта общественных диалогов "Философия на воде": в первом выпуске его собеседником стал глава правительства Тибета в изгнании Пенпа Церинга. Но, несомненно, в центре творческой жизни Артура Смольянинова сегодня - проект cheLovek.
Продюсер проекта Екатерина Ланская (KATUFILM) - режиссер и продюсер международных фестивалей, телевизионных проектов, видеоработ, обладатель главной награды Лондонской кинопремии L.I.M.P.A, фестивалей Paris International Short Festival и New York International Women Festival. Продюсер документального фильма Maja/Home/Дом про легендарный род князей Голицыных, ассоциативный продюсер картины "Молоко матери" по роману Норы Икстене. Автор идей и продюсер проектов "Философия на воде" и "Сны Екатерины".
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!