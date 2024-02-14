Группа cheLovek Артура Смольянинова выпустила новый сингл

Покинув Россию в феврале 2021 года из-за своей гражданской позиции, Артур продолжил осуществлять свою давнюю мечту - собрал музыкальную группу под названием cheLovek, тексты и музыку для которой пишет он сам: "В жизни для меня нет более интересной и важной задачи, чем быть и продолжать оставаться ЧЕЛОВЕКом". На человеке, как отдельном микрокосмосе, сфокусированы и песни Артура. Это попытка разобраться, что такое человек в мире и мир в человеке. Как внутри нас пороки соседствуют с добром и искренностью. И как действовать, чтобы свет в итоге всё-таки побеждал.

Артур Смольянинов Фото: Даша Си/ пресс-фото

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Актер театра и кино, режиссер и музыкант Артур Смольянинов известен массовому зрителю прежде всего по роли рядового Лютого в одном из самых кассовых постсоветских фильмов о войне "9 рота". В его списке – более ста картин, награжденных призами многих фестивалей. 10 лет он проработал в московском театре "Современник", был попечителем благотворительного фонда "Подари жизнь". Долгое время Смольянинов занимал аполитичную позицию, но после 24 февраля молчать не смог. Как следствие — ему пришлось покинуть страну.

Сегодня он нашел дом в Латвии, и его бурная творческая жизнь не стихает ни на минуту. За этот период Смольянинов успешно проехался с гастролями по Америке. Поучаствовал в новом сезоне сатирического проекта "Гражданин поэт". Снялся в блокбастере латвийского режиссера Дзинтарса Дрейбергса "ТТТ", а также выступил модератором нового сезона проекта общественных диалогов "Философия на воде": в первом выпуске его собеседником стал глава правительства Тибета в изгнании Пенпа Церинга. Но, несомненно, в центре творческой жизни Артура Смольянинова сегодня - проект cheLovek.

Артур Смольянинов и Екатерина Ланская Фото: Даша Си/ пресс-фото

Продюсер проекта Екатерина Ланская (KATUFILM) - режиссер и продюсер международных фестивалей, телевизионных проектов, видеоработ, обладатель главной награды Лондонской кинопремии L.I.M.P.A, фестивалей Paris International Short Festival и New York International Women Festival. Продюсер документального фильма Maja/Home/Дом про легендарный род князей Голицыных, ассоциативный продюсер картины "Молоко матери" по роману Норы Икстене. Автор идей и продюсер проектов "Философия на воде" и "Сны Екатерины".

Екатерина Ланская Фото: Pauls Zvirbulis/ TVNET

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