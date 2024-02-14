"Объединенный список" попытается сохранить десятки сельских школ

Как заявил, представляя предложение, депутат ОС Чеслав Батня, оно позволило бы сохранить не менее 50% закрываемых сельских школ. Предложение было подано Министерству образования и науки (МОН) и комиссии Сейма по образованию, культуре и науке, и ОС готов обсудить компромиссный вариант.

Согласно предложению ОС, в основных и средних школах крупных городов и многонаселенных самоуправлений Рижского региона должно быть не менее 20 учеников в классе, в краевых центрах - 15 учеников, в сельской местности - 10 учеников в классе.

В краях у внешней границы ЕС соответствующее количество учеников должно составлять не менее пяти в классе.

За исключением отдельных ситуаций, связанных со специальными образовательными программами, ОС предлагает принимать решение о реорганизации средней или основной школы только в том случае, если количество учеников в сельской местности снижается до пяти в классе, а в приграничных самоуправлениях - до трех учеников в классе.

Отвечая на вопрос о наличии учителей для предложенного минимального количества учеников и его связи с качеством образования, Батня привел примеры - в Рудзатской средней школе, Мерсрагской средней школе и Аглонской средней школе вообще нет вакансий учителей, сказал он.

По мнению Батни, для того, чтобы выяснить, в каких школах действительно не хватает качества, МОН следует, например, сравнить результаты экзаменационных работ за последние три года. Прежде чем закрывать среднюю школу, необходимо при помощи данных обосновать, что там нет качества, отметил Батня.

Депутат представил подготовленную ОС модель дифференцированной оплаты труда учителей, которая также передана для оценки и обсуждения в МОН и комиссию по образованию Сейма.

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