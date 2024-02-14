Уже 15 смертей: в Латвии растет заболеваемость гриппом

В связи с продолжающимся ростом заболеваемости гриппом пациентам из групп риска рекомендуется сделать прививку, сообщили агентству LЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
На прошлой неделе, с 5 февраля по 11 февраля, результаты мониторинга Covid-19 и других острых инфекций верхних дыхательных путей показали снижение числа заболевших Covid-19 и госпитализированных с Covid-19 пациентов, однако заболеваемость гриппом продолжает расти.
С начала мониторинга в октябре прошлого года было зарегистрировано 15 лабораторно подтвержденных смертей от гриппа. У всех 15 умерших помимо гриппа было несколько сопутствующих заболеваний, и ни один из них не был привит от гриппа в этом сезоне.
На прошлой неделе к семейным врачам, участвующим в мониторинге, с симптомами острой инфекции верхних дыхательных путей обратились 1019 пациентов, из них у 375 был диагностирован грипп на основании типичной клинической картины. Неделей ранее таких пациентов было 346, а двумя неделями ранее - 319.
Наибольшее количество случаев было зарегистрировано в Вентспилсе - 961 случай на 100 000 жителей. В Лиепае зарегистрировано 652 случая на 100 000 жителей, в Риге - 617,2 на 100 000 жителей, в Екабпилсском крае - 605,6 на 100 000 жителей, в Елгаве - 558,5 на 100 000 жителей, в Даугавпилсе - 390,8 на 100 000 жителей, в Резекне - 288,1 на 100 000 жителей, в Валмиерском крае - 212,9 на 100 000 жителей и в Юрмале - 149,1 на 100 000 жителей.
Случаи гриппа были зарегистрированы во всех возрастных группах, однако самая высокая заболеваемость отмечена в возрастной группе до четырех лет.
С другой стороны, количество лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 на прошлой неделе осталось на том же уровне, что и неделей ранее - 51 случай по сравнению с 52. Всего было проведено 650 лабораторных тестов на SARS-CoV-2, по сравнению с 743 неделей ранее. Число госпитализированных пациентов с Covid-19 составило 75 человек, тогда как неделей ранее их было 79, а двумя неделями ранее - 97.
В возрастной группе 60 лет и старше было зарегистрировано 11 случаев смерти с Covid-19 по сравнению с тремя неделей ранее. Covid-19 был основным диагнозом как минимум в одном случае.
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