Уже 15 смертей: в Латвии растет заболеваемость гриппом

На прошлой неделе, с 5 февраля по 11 февраля, результаты мониторинга Covid-19 и других острых инфекций верхних дыхательных путей показали снижение числа заболевших Covid-19 и госпитализированных с Covid-19 пациентов, однако заболеваемость гриппом продолжает расти.

С начала мониторинга в октябре прошлого года было зарегистрировано 15 лабораторно подтвержденных смертей от гриппа. У всех 15 умерших помимо гриппа было несколько сопутствующих заболеваний, и ни один из них не был привит от гриппа в этом сезоне.

На прошлой неделе к семейным врачам, участвующим в мониторинге, с симптомами острой инфекции верхних дыхательных путей обратились 1019 пациентов, из них у 375 был диагностирован грипп на основании типичной клинической картины. Неделей ранее таких пациентов было 346, а двумя неделями ранее - 319.